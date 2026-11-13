호텔 밖 이웃에게도 '환대'…소노트리니티, 나눔 실천

AI 핵심 요약beta
- 소노트리니티그룹 임직원들이 7일 서울노인복지센터에서 급식 봉사를 했다
- 소노트리니티그룹은 취약계층 가정 190곳의 생필품과 주거환경을 지원했다
- 소노트리니티그룹은 아동센터 26곳과 협력해 300여명에게 문화체험을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 소노트리니티그룹이 임직원들의 정기 봉사와 지역 취약계층 후원을 이어가고 있다. 복지시설 급식 지원부터 주거환경 개선, 아동 문화체험까지 지역별로 필요한 도움을 제공하는 데 초점을 맞췄다.
소노트리니티그룹은 지난 7일 소노인터내셔널·소노스퀘어·소노스테이션 등 계열사 직원 10여명이 서울노인복지센터를 찾았다고 13일 밝혔다. 사전 모집에 자발적으로 신청한 직원들은 어르신 식사를 돕고 설거지와 청소를 진행했다.
그룹 임직원들은 매월 노인복지센터에서 급식 봉사를 하고 있다. 장애아동 복지시설 '라파엘의 집'에서도 정기적으로 청소와 식사, 놀이·산책을 지원한다. 직접 담근 장아찌와 고추장을 노인복지센터에 전달하는 활동도 매년 이어오고 있다.
전국 소노호텔앤리조트 인근에서는 취약계층 가정을 방문해 생필품을 전달하고 주거환경 개선을 돕는다. 올해 11월 기준 후원 가정은 총 190곳이다.
지역 아동을 위한 지원도 병행한다. 리조트 소재 지역의 아동센터 26곳과 자매결연을 맺고 재능 기부와 학습 물품 지원을 진행하고 있다. 올해는 비발디파크와 쏠비치 삼척·남해, 소노벨 변산 등에 아동 300여명을 초청해 워터파크 체험과 식사를 제공했다.
임직원 기부 물품도 후원 재원으로 활용했다. 지난 9월 신사옥 '소노트리니티 커먼스'에서 연 플리마켓에서는 물품 판매와 소노스카이거너스 선수단 사인 유니폼 경매 수익금 전액을 대명복지재단을 통해 취약계층에 전달했다.
계열사도 봉사에 참여하고 있다. 트리니티항공은 사내 봉사 동호회 '쉼봉사'를 중심으로 급식 지원과 보육원·유기견 보호소 봉사 등을 진행한다. 고양 소노스카이거너스는 선수와 팬이 함께 쓰레기를 줍는 활동을 하고, 지역아동센터 물품 후원과 홈경기 관람 초청을 이어가고 있다.
nrd@newspim.com