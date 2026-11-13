켐트로스, 3분기 매출 253억원…"분기 최대 매출 경신"

AI 핵심 요약beta
- 켐트로스는 13일 3분기 매출 253억원을 기록했다
- 반도체 소재 매출은 142억원으로 전년보다 185% 증가했다
- 영업이익은 40억원으로 흑자전환하며 수익성도 개선됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단 화학소재 전문기업 켐트로스가 반도체 소재 사업의 성장에 힘입어 3분기 역대 최대 매출을 기록했다.
13일 켐트로스는 3분기 매출액이 253억원으로 전년 동기 대비 96% 증가했다고 밝혔다. 이는 직전 분기인 2분기의 240억원을 넘어선 수치다. 같은 기간 영업이익은 40억원을 기록해 전년 동기 대비 흑자전환했으며, 영업이익률은 16%로 전 분기 15.0%보다 1.0%포인트 상승했다.
회사에 따르면 실적 성장의 핵심은 반도체 소재 부문이다. 3분기 반도체 소재 매출은 142억원으로 전년 동기 대비 185% 증가했으며, 전체 매출의 56%를 차지했다. 켐트로스는 반도체 포토레지스트용 KrF 폴리머와 광산발생제, EUV용 공정소재 등을 생산하고 있다. 상반기부터 진천 3공장 증설 물량의 가동이 확대되고 국내 포토레지스트 제조사향 공급이 늘면서 반도체 소재 매출 비중이 빠르게 상승하고 있다.
반도체 공정 미세화와 NAND 고단화에 따라 포토레지스트 원재료 수요가 확대되는 가운데, 국내 포토레지스트 제조사의 공급망 다변화와 소재 국산화 수요가 실적 성장으로 이어지고 있다. 켐트로스는 현재 KrF 폴리머 고객사를 확대하는 한편 EUV용 공정소재 생산능력 확충과 ArF 포토레지스트 원재료의 양산 전환을 추진 중이다.
반도체 소재가 전사 성장을 견인하는 가운데 기존 소재 사업도 고르게 성장했다. 3분기 이차전지 전해액 첨가제 부문 매출은 34억원으로 전년 동기 대비 69% 증가했으며, 전체 매출의 14%를 차지했다. 전기·전자용 접착제 부문 매출도 38억원으로 전년 동기 대비 15% 증가해 전체 매출의 15%를 기록했다.
켐트로스 관계자는 "국내 고객사향 KrF 폴리머와 EUV용 공정소재 공급이 확대되면서 반도체 소재 부문이 전사 실적 성장을 이끌었다"며 "반도체 소재 매출 확대와 생산설비 가동률 상승이 맞물리며 매출뿐 아니라 수익성도 함께 개선됐다"고 말했다. 이어 "기존 고객사 공급 확대와 신규 고객사 확보를 추진하는 동시에 EUV용 공정소재 생산능력을 확충하고 ArF 원재료의 양산 전환을 준비하고 있다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com