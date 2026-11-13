에브리봇, '키즈케어 로봇' 사업 본격화

AI 핵심 요약beta
- 에브리봇은 13일 키즈케어·실버케어 로봇 사업 확대를 밝혔다
- 키즈케어 로봇은 자율주행으로 교육·놀이·생활습관 관리를 지원한다
- 회사는 어린이집·학원 등으로 활용처를 넓히고 AI 기능을 고도화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬 AI 자율주행 플랫폼 기업 에브리봇이 어린이를 대상으로 한 키즈케어 로봇 사업화에 속도를 내고 있다.
13일 회사는 키즈케어와 실버케어를 양축으로 돌봄이 필요한 다양한 연령층을 아우르는 케어로봇 사업을 본격 확대한다고 밝혔다. 에브리봇이 개발 중인 키즈케어 로봇은 어린이의 일상생활 공간을 자율주행하며 교육과 놀이, 생활습관 관리 등 다양한 돌봄 서비스를 지원한다.
회사는 초등학생을 비롯한 어린이의 연령별 특성과 생활환경을 고려한 맞춤형 콘텐츠를 개발하고, AI 기반 음성·영상 인식 기술을 활용해 사용자와의 상호작용 기능을 고도화할 계획이다.
회사에 따르면 산업통상자원부의 '미래 라이프스타일을 고려한 지능형 모빌리티 기반 AI 가정용 케어서비스로봇 플랫폼 개발' 국책과제를 통해 키즈케어 로봇 1차 시작품을 개발했으며, 실내 자율주행 및 사물인식 모델 개발에도 성공했다. 주행 커버리지와 사물인식 성능 등 주요 평가지표에서 목표 이상의 성과를 달성해 2025년 국책과제 2단계 개발 계속 승인을 받았다.
에브리봇은 향후 키즈케어 로봇의 활용 범위를 가정에서 어린이집, 학원 등 다양한 돌봄 환경으로 확대할 계획이다. 맞벌이 가정 증가와 방과 후 돌봄 수요 확대 등 사회적 변화에 맞춰 보호자와 돌봄 인력의 활동을 보조하는 생활밀착형 AI 로봇 서비스로 발전시킨다는 구상이다.
회사는 고령층의 일상생활과 돌봄을 지원하는 실버케어 로봇 사업도 지속 추진해 왔다. 키즈케어와 실버케어는 AI 자율주행과 주변 환경 인식, 사용자 상호작용 등 핵심 기술을 공유하는 만큼, 공통 로봇 플랫폼을 활용해 개발 효율성을 높이는 동시에 두 사업 간 기술 및 서비스 시너지를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
에브리봇 관계자는 "키즈케어와 실버케어는 서비스 대상은 다르지만 에브리봇이 축적해 온 AI 자율주행과 로봇 플랫폼 기술을 공통으로 활용할 수 있는 분야"라며 "두 사업을 중심으로 연령과 생활환경에 맞는 서비스를 지속 고도화해 케어로봇 사업을 성장동력으로 육성하고, 향후 홈케어와 펫케어 등 생활밀착형 피지컬 AI 영역으로 사업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com