에쓰씨엔지니어링, '스위치온' 대한민국소비자브랜드대상 3년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 에쓰씨엔지니어링은 13일 스위치온이 건강기능식품 부문 올해의 브랜드로 선정됐다고 밝혔다
- 스위치온은 체중 감량과 영양 균형을 결합한 관리 프로그램으로 소비자 신뢰를 얻었다
- 스위치온은 제품군과 유통 채널을 확대하며 중장년층용 신제품 개발도 진행 중이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에쓰씨엔지니어링의 프리미엄 헬스케어 브랜드 '스위치온'이 '2026 대한민국소비자브랜드대상'에서 건강기능식품 부문 '올해의 브랜드'로 선정됐다고 13일 밝혔다. 이는 3년 연속 수상이다.
대한민국소비자브랜드대상은 소비자 신뢰도와 선호도 등을 종합적으로 평가해 우수 브랜드를 선정하는 상이다. 회사에 따르면 스위치온은 체중 감량을 넘어 영양 균형과 생활 습관까지 고려한 체계적인 관리 프로그램으로 폭넓은 소비자층의 신뢰를 얻었다.
핵심 제품인 '스위치온 다이어트 프로그램'은 체지방 감소에 도움을 주는 기능성 원료와 프리미엄 유청 단백질에 단계별 식단 가이드와 1:1 맞춤형 상담을 결합한 통합 헬스케어 프로그램이다. 올해 10월 기준 누적 구매 후기는 4만건을 넘어섰으며, 전 제품 후기는 6만건을 웃돈다.
스위치온은 제품 라인업과 유통 채널을 확대하고 있다. 식이섬유와 복합영양제 등으로 제품군을 다변화하는 한편, 실속형 단백질 쉐이크의 올리브영 입점을 통해 접근성을 높였다. 중장년층을 위한 체중조절식 신제품 개발도 진행 중이다.
에쓰씨엔지니어링 관계자는 "스위치온의 3년 연속 수상은 소비자들의 꾸준한 선택과 신뢰가 쌓인 결과"라며 "체중 관리부터 건강 관리까지 아우르는 경쟁력 높은 제품 라인업을 바탕으로 소비자의 일상에 건강한 변화를 만드는 대표 헬스케어 브랜드로 입지를 다져가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com