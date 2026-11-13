[개장시황] 코스피 5450선 회복…반도체株 반등에 2%대 상승 출발

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삼성전자 3.61%·SK하이닉스 4.70%↑

외국인 3083억원 순매수…개인은 매도

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 13일 코스피가 2% 넘게 상승 출발하며 5450선을 회복했다. 간밤 미국 뉴욕증시가 일제히 하락했지만 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주에 매수세가 유입되면서 지수 상승을 이끌고 있다. 외국인과 기관이 동반 순매수에 나선 가운데 개인은 차익실현에 나서는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 109.68포인트(2.05%) 오른 5452.41에 거래를 시작했다. 코스닥지수도 9.43포인트(1.35%) 상승한 705.96에 개장했다.

오전 9시 10분 기준 코스피 시장에서 외국인은 3083억원을 순매수하고 있다. 기관도 104억원을 순매수하며 지수 상승을 뒷받침하고 있다. 반면 개인은 3426억원을 순매도 중이다.

코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 598억원과 36억원을 순매수하고 있다. 외국인은 652억원을 순매도하며 매도 우위를 보이고 있다.

지난 12일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

시가총액 상위 종목에서는 반도체 대형주가 상승세를 주도하고 있다. 오전 9시 10분 기준 삼성전자는 전 거래일보다 7500원(3.61%) 오른 21만5500원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 5만9000원(4.70%) 상승한 131만3000원을 기록하고 있다.

삼성전자우(3.86%)와 SK스퀘어(3.16%)도 동반 상승하고 있다. 삼성전기는 5.42% 오르며 상대적으로 높은 상승률을 나타내고 있다.

이 밖에 삼성물산(4.04%)과 삼성생명(2.80%), 현대차(2.25%), 신한지주(2.12%), KB금융(1.05%) 등도 오름세다. 반면 삼성바이오로직스는 0.21% 하락하고 있다.

코스닥 시장에서도 시가총액 상위 종목 대부분이 상승하고 있다. 알테오젠(2.87%)과 에코프로(2.21%), 에코프로비엠(2.56%)이 일제히 오르고 있다.

레인보우로보틱스는 8.68% 상승하며 강세를 나타내고 있다. 이와 함께 ISC(8.44%)와 티에스이(6.28%), 피에스케이홀딩스(6.19%), 보로노이(5.63%), 주성엔지니어링(4.88%) 등도 상승세다.

간밤 뉴욕증시는 주요 지수가 일제히 하락했다. 12일(현지시간) 나스닥 종합지수는 전 거래일보다 0.39% 내린 2만5366.09에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.35% 하락한 7592.40을 기록했고 다우존스30산업평균지수는 0.36% 내린 5만2297.09에 마감했다.

서상영 미래에셋증권 상무는 "오늘 한국 증시는 상승 출발 후 외국인 수급 부담 등을 감안 장 후반으로 갈수록 매물 출회되는 흐름을 진행될 것으로 판단한다"며 "다만 미국 증시에서 AI 산업 전체의 수요 둔화보다 엔비디아 개별 위험이라는 인식이 확산된 점은 우호적이다. 여기에 앤트로픽의 IPO 공모 물량 대비 6배의 투자 수요가 몰렸다는 소식도 AI 산업에 대한 기대를 높이는 긍정적인 소식"이라고 분석했다.

국제유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 88.74달러로 2.55% 올랐다. 유가 상승에 따른 물가 부담과 미국 증시의 약세가 국내 증시의 추가 상승을 제한할 수 있는 변수로 꼽힌다.

서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1334.50원을 기록했다.

한편 전날 한국거래소 애프터마켓에서는 코스피와 코스닥을 합쳐 총 2조8120억5500만원 규모의 거래가 이뤄졌다. 코스피 애프터마켓 거래대금은 5916억9800만원, 코스닥은 2810억5700만원으로 집계됐다. 거래량은 코스피 962만7000주와 코스닥 1978만9000주를 합쳐 총 2941만6000주를 기록했다.

plum@newspim.com