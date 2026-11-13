동아쏘시오그룹, 임직원 마음건강 관리 위해 '마음안심버스' 운영

AI 핵심 요약beta
- 동아쏘시오그룹은 13일 임직원 정신건강 관리 위한 마음안심버스를 운영했다
- 동아제약과 동아에스티 임직원들은 심박변이도 측정과 개별 상담을 받았다
- 그룹은 신체 건강 관리를 위한 국민체력100 프로그램도 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오그룹은 임직원의 정신건강 관리와 건강한 근무환경 조성을 위해 '마음안심버스'를 운영했다고 13일 밝혔다.
마음안심버스는 서울시광역심리지원센터가 운영하는 이동식 심리지원 서비스로, 정신건강전문요원과 전문 장비를 갖춘 버스가 사업장을 방문해 상담 등을 제공하는 프로그램이다.
동아쏘시오그룹은 지난 10일과 12일 서울 동대문구 용두동 본사에서 프로그램을 진행했으며, 동아제약과 동아에스티 임직원들이 참여했다.
참여자들은 심박변이도(HRV) 측정 기기를 활용해 스트레스 수준을 확인하고 결과 해석과 개별 상담을 받았다. 상담 결과에 따라 추가적인 정신건강 지원 프로그램도 안내받았다.
앞서 동아쏘시오그룹은 올해 상반기 동대문구 정신건강복지센터와 협력해 임직원 대상 마음건강검진 캠페인을 진행한 바 있다.
이와 함께 임직원의 신체 건강 관리를 위한 '국민체력100' 프로그램도 운영했다. 중구체력인증센터와 협력해 근력과 심폐지구력, 유연성 등을 측정하고 전문가 운동 상담을 제공했다. 내년에도 해당 프로그램을 운영할 계획이다.
동아쏘시오그룹 관계자는 "바쁜 일상 속에서 임직원들이 스스로의 마음 상태를 객관적으로 살펴볼 수 있는 기회를 제공하고자 이번 프로그램을 마련했다"며 "임직원들이 몸과 마음 모두 건강하게 일할 수 있는 환경을 만들기 위해 현장에서 체감할 수 있는 건강 프로그램을 꾸준히 운영하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com