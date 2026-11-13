대한상의, 'AI 쇼핑 시대' 대응 논의…유통업계 체질 개선 강조

AI 핵심 요약beta
- 대한상의가 13일 에이전틱 커머스 대응을 위한 유통업계 공동 대응을 강조했다
- 유통업계는 AI의 상품 검색·비교·결제 활용 확산에 대응이 시급하다고 봤다
- 김민기 교수는 데이터 자산화와 AI 거래 인프라 구축 등을 과제로 제시했다
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KAIST 김민기 교수 "AI 연동 인프라 구축·데이터 정비 서둘러야"
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한상공회의소가 인공지능(AI)이 상품 검색부터 구매까지 대신하는 '에이전틱 커머스(Agentic Commerce)' 시대에 대비해 국내 유통업계의 체질 개선과 공동 대응 필요성을 강조했다.
대한상의는 13일 서울 소공동 더그랜드롯데호텔에서 '에이전틱 AI 시대, 유통산업의 변화와 미래 경쟁력'을 주제로 제41차 유통위원회를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 김정일 대한상의 상근부회장과 정지영 유통위원장(현대백화점 대표이사)을 비롯해 국내 주요 유통기업 대표, 최자영 한국유통학회 회장, 유통 관련 협회·단체 임원 등 30여명이 참석했다.
참석자들은 글로벌 플랫폼 간 경쟁 심화와 급변하는 소비 환경 속에서 새로운 돌파구 마련이 시급하다는 데 인식을 같이했다. 특히 최근 미국에서 출시된 메타의 '뮤즈(Muse)'처럼 개인비서용 AI 에이전트가 상품 검색과 비교 등 쇼핑에 활용되는 사례가 늘고 있다는 점에 주목했다.
에이전틱 커머스는 AI가 소비자의 구매 과정에 개입해 상품 검색부터 비교, 결제까지 수행하는 새로운 소비 방식이다.
이날 주제 발표를 맡은 김민기 KAIST 경영대학 교수는 선제적 대응 과제로 ▲현장 데이터의 자산화 ▲AI 연동 거래 인프라 구축 ▲온·오프라인 서비스 통합 등을 제시했다. 상품과 재고 정보를 AI가 신속하게 파악할 수 있도록 데이터를 정비하고 유통 시스템과 AI 인프라를 유기적으로 연결해야 한다는 설명이다.
정지영 유통위원장은 "에이전틱 AI 시대에는 구축된 인프라를 바탕으로 고객의 일상을 먼저 읽고 차별화된 경험을 제공하는 역량이 기업의 진짜 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.
이어 "개별 기업의 힘만으로는 한계가 있는 만큼 인프라 구축과 AI 도입 우수사례를 업계가 폭넓게 공유하고 협력해 새로운 상생 돌파구를 찾는 데 위원회가 앞장서겠다"고 밝혔다.
이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 "검색부터 결제까지 전 과정을 주도하는 에이전틱 커머스는 유통기업의 체질을 개선하고 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 핵심 열쇠"라며 "상의는 AI 커머스 트렌드를 신속하게 조사·공유하고 산업 생태계가 함께 성장할 수 있도록 관련 세미나 개최 등을 적극 지원하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com