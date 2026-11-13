이용철, 공소취소 지휘 질문에 "청문회 때 잘 준비해서 답변하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이용철 후보자는 13일 이재명 대통령 사건 공소취소 질문에 즉답을 피했다
- 이 후보자는 대장동 육성 전략 추진 의혹에도 청문회에서 답하겠다고 했다
- 공소취소 지휘권과 성남라인 인사 논란이 인사청문회 핵심 쟁점으로 떠올랐다
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조작기소 특검법 통과 당일 지명…野 "공소취소 방탄 인사"
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 지휘권 행사 여부에 대해 "청문회 때 잘 준비해서 답변하겠다"라며 즉답을 피했다.
이 후보자는 13일 오전 출근길에서 '특검 수사 결과에 따라 공소취소 지휘권을 행사할 수 있느냐'는 취재진 질문에 이같이 말했다. '법무부 장관에게 공소취소 권한이 있다고 보느냐'는 질문에는 답하지 않고 엘리베이터에 올랐다.
성남산업진흥재단 대표 시절 대장동 관련 의혹에도 구체적인 답변을 내놓지 않았다. 이 후보자는 '재단 대표 시절 대장동 육성 전략을 추진한 게 맞느냐'는 질문에 "준비단 통해서 성실하게 말하겠다"라고 답했다.
이 후보자는 이 대통령의 성남시장 재임 시절 성남산업진흥재단 대표이사로 취임한 뒤 조직개편 과정에서 대장동과 위례신도시를 육성사업 대상으로 명시한 것으로 알려졌다.
당시 조직개편안에는 '위례신도시, 대장동 등 산업지구별 유망업종 육성전략 수립'이 포함됐고, 재단 미래기반산업부의 업무에는 두 지역의 육성사업 발굴이 명시된 것으로 전해진다. 이 후보자는 지난 9일 "저는 그때나 지금이나 대장동 사업에 대해서 아는 게 거의 없다"고 밝힌 바 있다.
공소취소 문제는 이번 인사청문회의 최대 쟁점으로 꼽힌다. 이 후보자는 더불어민주당의 '조작기소 특검법'이 국회 본회의를 통과한 당일 지명됐고, 국민의힘은 "이재명 대통령의 공소취소를 위한 방탄 인사"라고 비판해 왔다.
이 후보자는 2010년 이 대통령의 성남시장 인수위원을 거쳐 성남산업진흥재단 대표를 지낸 대표적 '성남라인' 인사로 분류된다.
yek105@newspim.com