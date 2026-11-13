전인화 실경험이 구매로…신세계라이브쇼핑, 셀럽 뷰티 방송 호조세

AI 핵심 요약beta
- 신세계라이브쇼핑은 13일 셀럽 출연 뷰티방송 시청자가 23% 많았다고 밝혔다
- 셀럽 출연 방송은 쇼핑호스트 진행 방송보다 주문액도 20% 이상 높게 나타났다
- 신세계라이브쇼핑은 출연자의 신뢰와 실제 사용 경험이 구매에 영향을 줬다고 분석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계라이브쇼핑은 셀럽과 인플루언서가 출연한 뷰티 방송의 시청자 수가 쇼핑호스트만 진행한 방송보다 23% 많은 것으로 분석했다고 13일 밝혔다.
올해 운영한 주요 뷰티 방송 약 50개를 분석한 결과, 셀럽 출연 방송의 주문액도 20% 이상 높게 나타났다. 배우 전인화가 출연한 '비오진 콜라겐 쿠션', 뷰티 셀럽 김선희가 참여한 '리더스 아이크림', 인플루언서 최인형이 출연한 '아이다 마스크팩' 등이 대표 사례다.
신세계라이브쇼핑은 이 같은 성과가 단순한 유명세보다 출연자들의 신뢰와 실제 사용 경험에서 비롯된 것으로 분석했다. 고객들이 상품 기능과 성분뿐 아니라 실제 효과에 대한 정보를 중요하게 여기면서 출연자의 솔직한 설명이 구매 결정에 영향을 미쳤다는 것이다.
전인화는 오랜 기간 자기관리로 신뢰를 쌓아온 배우로 알려져 있다. 김선희는 뷰티 전문가로 다양한 제품 경험을 바탕으로 고객과 소통하고 있으며, 최인형은 브랜드를 직접 운영하며 제품 개발 과정을 설명할 수 있다는 점에서 차별화된다.
신세계라이브쇼핑 관계자는 "뷰티 상품은 신뢰할 수 있는 경험과 정보 전달이 중요하다"며 "전문성과 스토리를 살린 뷰티 콘텐츠를 지속 선보일 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com