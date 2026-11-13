흥국에프엔비 자회사 테일러팜스, 카자흐스탄 식품박람회 참가

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푸룬·딥워터 등 주력 제품 소개…중앙아시아 바이어 발굴

지난해 매출 279억원·영업익 42억원, 해외 유통망 확대 추진

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 카페 토탈 솔루션 기업 흥국에프엔비의 자회사인 프리미엄 푸룬 전문기업 테일러팜스가 카자흐스탄 국제식품박람회에 참가해 중앙아시아 시장 공략에 나선다고 13일 밝혔다.

테일러팜스는 지난 11일부터 이날까지 카자흐스탄 알마티 아타켄트 국제전시센터에서 열리는 'FoodExpo Qazaqstan 2026'에 참가한다.

올해로 28회째를 맞는 FoodExpo Qazaqstan은 중앙아시아 국제 식품산업 전시회다. 식품·음료를 비롯해 식품 원료, 가공·포장 설비 등 식품산업 전반을 다룬다. 지난해에는 33개국 529개 기업이 참가하고 약 9685명이 방문했다.

테일러팜스가 지난 11일부터 카자흐스탄 알마티에서 열린 'FoodExpo Qazaqstan 2026'에 마련한 전시 부스. [사진=흥국에프엔비]

테일러팜스는 프리미엄 푸룬 브랜드 '테일러(Taylor)'를 기반으로 푸룬과 푸룬주스, 딥워터 등 자연건강식품을 선보이고 있다. 대표 제품인 '테일러 딥워터'는 올해 서울경제진흥원이 주관하는 '2026 서울어워드' 우수상품에 선정됐다.

지난해 테일러팜스의 매출액은 약 279억원으로 전년 대비 5.5% 증가했으며 영업이익은 약 42억원으로 53.7% 늘었다. 영업이익률은 전년 10.4%에서 15.1%로 상승했다.

이번 박람회에서는 중앙아시아 지역의 신규 거래처 발굴과 유통망 확대를 추진한다. 현지 식품·음료 유통업체 및 바이어와 협력 기회를 모색하고 중장기적인 수출 기반을 마련한다는 계획이다.

회사에 따르면 카자흐스탄은 중앙아시아의 주요 경제·물류 거점으로 한국 식품의 현지 유통채널도 확대되고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 현지 한국형 편의점과 대형 유통채널을 중심으로 한국 식품 취급 품목이 다양해지고 있다.

테일러팜스는 중국과 일본, 동남아시아 등 해외시장에서 제품 판매를 확대해 왔다. 올해 초에는 일본 시장에 테일러 딥워터를 출시했으며 이번 박람회를 계기로 중앙아시아 지역으로 사업 영역을 넓힐 방침이다. 흥국에프엔비도 테일러팜스의 해외시장 확대를 바탕으로 수출 지역과 유통채널 다변화를 추진할 계획이다.

흥국에프엔비 관계자는 "이번 박람회는 테일러팜스의 제품 경쟁력을 중앙아시아 시장에 알리고 현지 유통업체와 새로운 협력 기회를 모색할 수 있는 자리"라며 "앞으로도 해외시장 특성에 맞춘 제품 경쟁력 강화와 신규 거래처 발굴을 통해 글로벌 사업 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

테일러팜스는 지난 2021년 흥국에프엔비가 인수한 프리미엄 푸룬 전문기업이다. 흥국에프엔비는 인수를 통해 기존 기업간거래(B2B) 중심 사업에 기업·소비자간거래(B2C) 브랜드 사업을 추가했다.

winter1004@newspim.com