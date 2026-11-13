"젠슨 황 사건은 백악관 스캔들…워터게이트급 될 수도"

"단순 사생활 아닌 국가안보 문제"…트럼프, 두 차례 보고받고도 무대응 의혹

"中 이기려 AI 규제 못 한다더니"…초당적 청문회·조사 촉구

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 의혹이 '워터게이트급' 정치 스캔들로 번질 수 있다는 주장이 페기 누넌 월스트리트저널(WSJ) 칼럼니스트를 통해 제기됐다. 누넌은 이번 사안을 사생활 문제가 아닌 국가안보와 백악관의 책임 문제로 규정하고, 트럼프 대통령이 무엇을 언제 알았는지 규명해야 한다고 촉구했다.

레이건 전 대통령의 연설문 작성자 출신인 누넌은 12일(현지시간) '젠슨 황은 백악관 스캔들'이라는 제목의 칼럼에서 이번 사건이 1920년대 하딩 행정부의 뇌물 스캔들인 티포트돔 사건이나 워터게이트에 버금갈 수 있다고 주장했다.

그는 "가죽 재킷을 입은 거물의 연애 실수에 관한 화젯거리가 아니다"라며 미국의 국방과 사이버 안보 전반에 영향을 미치는 문제라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(좌)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "트럼프, 두 차례 보고받고도 조치 안 해"

누넌은 뉴욕타임스(NYT) 보도를 인용해 트럼프 대통령이 지난해 가을 황 CEO와 중국 국가안전부 소속으로 의심되는 여성의 관계를 처음 보고받았지만 아무 조치도 하지 않았다고 전했다.

올해 5월에는 마코 루비오 국무장관이 관련 내용을 다시 전달했고, 황 CEO는 그 직후 트럼프 대통령의 개인적 초청으로 베이징 미중 정상회담에 동행했다.

누넌은 황 CEO가 대통령의 최측근 자문역이라는 점에서 사안이 더 심각하다고 봤다.

황 CEO는 백악관 오벌오피스와 마러라고, 에어포스원을 드나들었고, 9월 29일 백악관 AI 정상회의에서는 트럼프 대통령 바로 오른쪽에 앉았다. 칼럼은 해당 여성이 실제 스파이였다면 황 CEO의 휴대전화와 생각, 계획에 접근할 수 있었을 것이라고 지적했다. 중국은 앨리스 황이 자국 스파이라는 의혹을 부인한 상태다.

칼럼은 앨리스 황이 근무하는 회사가 중국의 위장 회사로 널리 여겨지며, 이 회사를 통해 엔비디아 칩이 중국으로 흘러갔다는 의혹도 있다고 전했다.

트럼프 행정부는 바이든 행정부가 금지한 해당 칩의 대중 판매 규제를 손질한 끝에 2025년 12월 대폭 완화했다. 두 사람이 함께 찍힌 사진이 처음 등장한 것은 그보다 앞선 2024년 6월이다.

◆ "中 이겨야 한다며 AI 규제 거부…진짜 이유는 뭔가"

누넌은 트럼프 대통령이 중국과의 경쟁을 이유로 AI 기업 규제에 반대해 왔다는 점을 짚었다. 그러면서 대통령의 최고 AI 자문역이 규제에 반대하고 대중 판매 제한 해제를 압박하는 동시에 중국 공작원으로 보이는 인물과 가까운 관계였다고 꼬집었다. 이어 "중국과의 경쟁이 미국이 AI 기업을 통제하지 못하는 진짜 이유가 아니라면 무엇이냐"고 반문했다.

트럼프 대통령은 10일 황 CEO가 해당 여성이 스파이인 줄 몰랐다고 말했다고 전했는데, 누넌은 이를 두고 "너무 이상하다"고 지적했다. 실리콘밸리 대기업들이 모두 중국 정보기관의 표적이 돼 왔기 때문이라는 것이다. 그는 크리스토퍼 레이 당시 연방수사국(FBI) 국장이 2022년 1월 중국 관련 방첩 수사가 2000건 넘게 진행 중이라고 밝힌 사례를 들었다.

칼럼은 대통령이 알고도 아무것도 하지 않았다면 그것은 스캔들이며, 정보당국이 상무부에 경고했는데도 상무부가 움직이지 않았다면 그 역시 스캔들이라고 지적했다. 스콧 베선트 재무장관이 하워드 러트닉 상무장관과 상무부의 조치 미흡을 두고 언쟁을 벌였다는 최근 보도도 언급했다.

누넌은 황 CEO가 사내 임원과의 관계까지 드러난 뒤 12일 CEO직에서 물러나면서 사안이 "더 볼 것 없다"는 식으로 정리될 수 있다고 경계했다. 그러면서 민주당과 공화당이 함께 "이 사건의 밑바닥까지 파고들어 진실을 밝힐 공개 청문회와 조사"에 나서야 한다고 촉구했다.

kwonjiun@newspim.com