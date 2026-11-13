제이엘케이, 인텔 'K-AI 풀스택 얼라이언스' 참여…의료 AI 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이는 13일 K-AI 풀스택 얼라이언스에 초기 멤버로 참여한다고 밝혔다.
- 얼라이언스는 인텔코리아와 국내 AI 기업 23곳이 반도체·서버 협력을 추진한다.
- 제이엘케이는 다양한 의료기관 서버 환경에 대응할 AI 기술 개발을 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 전문기업 제이엘케이는 인텔코리아가 주도하는 'K-AI 풀스택 얼라이언스(K-AI Full-stack Alliance)'에 초기 멤버로 참여한다고 13일 밝혔다.
K-AI 풀스택 얼라이언스는 지난 12일 서울 코엑스에서 열린 '인텔 AI 서밋 서울 2026'에서 출범한 협력체다. 인텔코리아와 국내 AI 관련 기업 23곳이 참여해 반도체와 서버, 소프트웨어, 산업별 AI 서비스 분야의 협력을 추진한다.
제이엘케이는 의료 AI 솔루션 개발 기업으로 참여해 다양한 서버와 반도체 환경에서 자사 기술을 활용할 수 있는 방안을 모색할 계획이다.
앞서 제이엘케이는 인텔과 함께 의료 특화 멀티모달 대규모언어모델(LLM) 플랫폼 '주메드(JOOMED)'의 구동 성능을 검증한 바 있다.
지난 7월 인텔 그래픽처리장치(GPU) 기반 환경에서 주메드를 구동하고 기존 엔비디아 기반 시스템과 분석 결과를 비교해 기술 적용 가능성을 확인했다.
제이엘케이는 이번 협력을 통해 의료기관별로 서로 다른 서버와 시스템 환경에 대응할 수 있는 기술 개발을 추진할 방침이다. 인텔을 비롯한 참여 기업들과 교류를 확대하고 의료 AI 솔루션의 사업화 가능성도 검토한다.
김동민 제이엘케이 대표는 "이번 얼라이언스 초기 멤버 참여를 통해 다양한 AI 기술과 인프라를 보유한 기업들과 협력 기회를 넓힐 수 있을 것으로 기대한다"며 "기존 인텔 GPU 기반 의료 AI 플랫폼 검증 경험을 바탕으로 의료기관에서 활용할 수 있는 기술 경쟁력을 높이고 사업 확대를 위한 기반을 강화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com