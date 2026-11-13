LG유플러스, 카테나-X와 협력…국내 제조기업 글로벌 공급망 진입 지원

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 11일 카테나-X 등과 제조업 데이터 생태계 협약을 체결했다
- 4사는 데이터 표준 적용과 제조기업 참여 확대에 협력하기로 했다
- LG유플러스는 자동차·부품사 적용 사례를 발굴해 다른 제조 분야로 확대할 계획이다
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탄소배출·부품 생산이력 등 데이터 교환 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = LG유플러스가 글로벌 자동차 산업 데이터 생태계인 카테나-X(Catena-X)와 손잡고 국내 제조기업의 글로벌 공급망 진입을 지원한다.
LG유플러스는 지난 11일 서울 용산 사옥에서 카테나-X, 코피니티-X(Cofinity-X), IBCT와 '한국 제조업 데이터 신뢰 생태계 구축 협약'을 체결했다고 밝혔다.
카테나-X는 자동차 제조사와 부품사가 탄소배출량, 부품 생산이력 등을 공통 기준에 따라 교환하는 데이터 생태계다. 코피니티-X는 생태계 운영을, IBCT는 국내 기업의 기술 적용을 지원한다.
4사는 카테나-X 데이터 표준의 국내 적용과 제조기업의 참여 확대, 국내외 공급망 간 데이터 연계 등에 협력한다. LG유플러스는 통신·클라우드·보안·시스템통합(SI) 역량을 활용해 자동차·부품사를 중심으로 적용 사례를 발굴하고 다른 제조 분야로 확대할 계획이다.
권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(부사장)은 "국내 제조기업이 글로벌 데이터 공급망에 보다 쉽게 참여할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com