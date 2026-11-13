동국제약 센텔리안24, '컬리뷰티페스타 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 동국제약은 13일 센텔리안24가 컬리뷰티페스타 2026에 참가했다고 밝혔다
- 센텔리안24는 15일까지 피부 진단과 제품 체험 프로그램을 운영한다
- 온라인 기획전에서는 19일까지 구매 고객 대상 할인과 증정 혜택을 제공한다
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피부 진단·제품 체험 제공
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 오는 15일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 열리는 '컬리뷰티페스타 2026'에 참가한다고 13일 밝혔다.
컬리뷰티페스타는 리테일 테크 기업 컬리가 주최하는 뷰티 행사로, 올해는 '당신의 매일을 더 아름답게'를 주제로 지난 12일 개막했다. 행사장은 아침, 낮, 저녁, 밤 등 하루의 4가지 시간대를 테마로 구성됐다.
센텔리안24는 '밤 존'에 단독 부스를 마련하고 피부 진단과 제품 체험 등 다양한 프로그램을 운영한다.
피부진단 포토부스에서는 개인별 피부 고민에 맞는 제품을 추천받을 수 있으며, 제품 체험존에서는 컬리 단독 기획세트를 직접 사용해 볼 수 있다. 핀볼 게임과 현장 구매 인증 이벤트를 통해 베스트셀러 제품과 '마데카 크림' 50㎖ 본품 등도 증정한다.
오는 19일까지 진행되는 온라인 기획전 '그랜드 뷰티컬리페스타'에서도 구매 혜택을 제공한다. 제품 구매 고객에게 마스크팩 2매를 증정하고, 4만원 이상 구매 시 앰플과 마스크팩을 추가로 제공한다. 4만원 이상 구매에 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰도 지급한다.
센텔리안24는 컬리 단독 기획 상품인 '마데카 스타톡 세럼 듀오 세트'도 선보이고 있다. 해당 제품은 '마데카 스타톡 세럼 올 타이트' 본품 2개와 추가 증정 제품으로 구성됐다.
센텔리안24 관계자는 "소비자들이 자신의 피부 고민에 맞는 제품을 직접 체험해 볼 수 있도록 다양한 프로그램과 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 다양한 소비자 접점에서 센텔리안24의 제품력을 알려 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com