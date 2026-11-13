李대통령, 기업·시장·투자자 의견 청취…자본시장 간담회 주재

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 13일 자본시장 정책 간담회를 주재했다
- 민관정 약 80명은 자본시장 정상화와 발전 방안을 논의했다
- 주주중심 경영과 벤처투자 생태계 개선 방안을 토론했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 '자본시장 정책 간담회'를 주재하며 기업·시장·투자자의 입장에서 자본시장 정상화와 발전 방안을 논의한다.
이 대통령은 이날 오전 서울 여의도에서 '신뢰받는 자본시장, 현장에서 묻고 답을 찾다'를 슬로건으로 하는 자본시장 정책 간담회를 갖는다.
간담회에는 민간, 국회, 정부, 청와대 등에서 약 80명이 참석하며 민간에서는 기업과 투자자, 전문가 등 30여 명이 참석해 현장 의견을 전달한다.
국회는 더불어민주당 의원들이 참석했다. 정무위원장을 맡은 유동수 의원과 민주당 정무위 간사인 박상혁 의원, 그리고 민주당 K-자본시장 특위 위원장인 오기형 의원이 참석한다.
정부와 유관 기관에서는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 이소영 중소벤처기업부 장관, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장, 정은보 한국거래소 이사장 등이 참석한다.
청와대에서는 임광현 비서실장, 하준경 정책실장, 문신학 경제성장수석 등이 함께한다.
행사는 국민의례와 이 대통령의 모두발언 이후 ▲주주중심 경영 확산과 기업가치 제고 ▲벤처투자 생태계와 코스닥시장 재설계 ▲증시의 장기·기관 중심 수요 기반 확충을 주제로 자본시장 전문가 3인이 차례로 발제한다.
이어 참석자들은 1부와 2부로 나눠 자본시장 신뢰회복을 위한 방안에 대해 자유롭게 토론할 예정이다.
이 대통령은 앞서 전날 열린 수석보좌관회의에서 "기업 가치 제고와 주주환원 확대를 위한 개혁을 일관되고 속도감 있게 추진하는 한편 장기 투자 활성화 대책도 다각도로 수립해야 한다"며 "우리 자본시장이 세계적 경쟁력을 갖춘 신뢰받는 선진시장으로 거듭날 수 있도록 고삐를 더욱 조여야겠다"고 말한 바 있다.
아울러 이날 행사는 KTV와 유튜브를 통해 생중계된다.
pcjay@newspim.com