한전, 전력망 입지선정 100건 돌파…주민소통으로 건설 속도 높여

AI 핵심 요약beta
- 한전은 12일 전북에서 전력망 입지선정 100호 달성 기념식을 열었다.
- 최근 2년간 입지선정 실적은 연평균 58건으로 이전보다 2배 이상 늘었다.
- 한전은 주민 의견 반영과 절차 개선으로 송전망 건설에 속도가 붙을 것으로 내다봤다.
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전력망 입지선정 연평균 25건→58건 증가
송전선로 규모 5배·변전소 용량 3배 확대
주민 참여·지역 상생으로 전력망 확충 추진
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력공사(사장 김동철)가 주민 소통과 입지선정 절차 개선을 통해 전력망 입지선정 100건을 돌파했다. 최근 2년간 입지선정 실적이 2배 이상 늘어나면서 송전망 건설에도 속도가 붙을 전망이다.
한전은 지난 12일 전북에서 '지속가능한 에너지 미래, 지역과 함께'를 주제로 전력망 입지선정 100호 달성 기념식을 개최했다고 13일 밝혔다.
한전은 지난해 5월 제11차 장기송변전설비계획 수립 이후 현재까지 100건 이상의 전력망 입지선정을 완료했다. 입지선정 실적은 2021~2024년 연평균 25건에서 2025~2026년 연평균 58건으로 2배 이상 증가했다.
같은 기간 입지선정 대상 송전선로 길이는 연평균 206회선킬로미터(C-km)에서 1116회선킬로미터로 약 5배 늘었다. 변전소 용량도 연평균 8.6기가볼트암페어(GVA)에서 23.15기가볼트암페어로 약 3배 증가했다.
한전은 전력망 입지선정 전담조직을 신설하고 주민 의견을 반영하는 등 절차를 개선한 것이 성과로 이어졌다고 설명했다.
대표적인 사례는 345킬로볼트(kV) 신고창변전소다. 전북 고창군 성송면 주민들이 먼저 변전소 유치를 신청한 첫 사례로, 주민 참여를 통해 전력설비 건설을 추진하고 있다.
한전은 최근 기후에너지환경부와 함께 '송전망 건설 수용성 제고 방안'도 마련했다. 주요 내용은 기존 송전선로와 신설 선로를 통합해 철탑 수를 최소화하고, 주민 밀집지역에는 지중화를 우선 검토하는 것이다.
김동철 사장은 "물과 공기가 일상생활에 필수적이듯 전력망 역시 반드시 필요한 핵심 인프라"라며 "유치를 결단해 주신 주민 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com