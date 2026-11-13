李대통령, 아세안 계기 16일 태국·필리핀 정상과 연쇄 회담

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 13일 아세안·APEC 정상회의 추가 일정을 발표했다
- 이 대통령은 16일 태국·필리핀 정상과 마닐라에서 각각 회담한다
- 이 대통령은 18일 선전에서 교민 간담회와 APEC 일정에 참석한다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 관련 정상회의를 계기로 태국·필리핀 정상과 잇달아 회담을 진행한다.
또 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 중국 선전에서는 현지 교민을 만난다.
강유정 청와대 수석대변인은 13일 서면 브리핑에서 이같은 순방 추가 일정을 발표했다.
이 대통령은 16일부터 19일까지 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안과 중국 선전에서 열리는 APEC을 차례로 찾는다.
강 수석대변인은 "추후 양자 회담 등 추가적인 일정이 있을 경우, 상대국과 일정 조율이 완료되는 대로 공지하겠다"고 밝혔다.
◆16일 마닐라서 태국·필리핀 정상과 각각 회담
이 대통령은 16일 오후 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 각각 정상회담을 한다. 필리핀은 올해 아세안 의장국으로 마닐라에서 관련 정상회의를 연다.
이 대통령은 이어 18일 APEC 정상회의 개최지인 선전에서 '중국 화남지역 한국인 오찬간담회'를 주재한다.
중국 화남지역은 주광저우총영사관이 관할하는 광둥성·푸젠성·하이난성과 광시좡족자치구로 이뤄져 있다. 이 지역에는 재외국민 2만4000여 명이 거주하고 있다.
◆마닐라서 4개 정상회의…선전서 APEC 본회의 참석
이 대통령은 먼저 16일 한-아세안 정상회의에 참석해 지난해 제시한 '한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계(CSP) 비전'의 주요 이행 성과를 공유한다.
17일 오전에는 아세안+3(한·중·일) 정상회의에 참석해 내년 30주년을 앞둔 아세안+3의 미래 협력 방향을 제시하고 식량·에너지 분야 위기 대응 논의를 이끈다. 같은 날 오후에는 취임 후 처음으로 동아시아정상회의(EAS)에 참석한다.
18일에는 중국 선전으로 이동해 APEC 최고경영자(CEO) 서밋 참석을 시작으로 공식 일정에 들어가고, 시진핑 중국 국가주석 내외가 주최하는 환영만찬에 참석한다. 19일 오전에는 APEC 정상회의 본회의가 열린다.
위성락 청와대 국가안보실장은 지난 12일 순방 일정 브리핑에서 "작년 경주 APEC 정상회의에서 우리가 주도한 인공지능(AI) 협력과 인구구조 변화 대응 논의가 APEC 차원의 핵심 의제로 공고화되도록 하겠다"고 밝힌 바 있다.
the13ook@newspim.com