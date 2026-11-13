치이카와부터 BTS까지…한진 훗타운, 팬덤 직구 배송비 낮춘다

AI 핵심 요약beta
- 한진은 13일 훗타운 팬덤티켓을 정규 서비스로 전환했다.
- 팬덤 인증 고객에게 매달 배송·반품 할인 쿠폰 18장을 제공한다.
- 훗타운은 K팝·캐릭터 등 적용 카테고리를 29개로 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한진의 해외직구 플랫폼 '훗타운(HOOT TOWN)'이 캐릭터 굿즈와 포토카드 등 작고 가벼운 상품을 자주 구매하는 소비자를 위한 배송 할인 서비스를 확대한다. 취향별로 혜택을 제공해 반복 구매 고객을 확보한다는 구상이다.
한진은 훗타운에서 시범 운영하던 '팬덤티켓'을 정규 서비스로 전환했다고 13일 밝혔다. 특정 아티스트나 캐릭터 등의 팬덤을 인증하면 무료로 발급받을 수 있는 배송·반품 할인 쿠폰팩이다.
훗타운에 따르면 팬덤티켓 신청 건수는 전년 대비 19.8% 증가했다. 전체 배송대행 이용에서 차지하는 비중은 12.4%로 집계됐다. 회사는 엔저와 캐릭터 상품 수요 확대 등이 이용 증가에 영향을 미쳤다고 설명했다.
특정 팬덤을 위한 티켓을 만들어 달라는 고객 요청도 늘었다. 치이카와 등 새로운 카테고리 개설을 요구하는 문의는 서비스 초기보다 80% 이상 증가했다.
훗타운은 이를 반영해 적용 대상을 29개 카테고리로 넓혔다. 방탄소년단(BTS)·세븐틴·플레이브·에스파·엔하이픈 등 K팝 아티스트와 치이카와·주술회전·농담곰 등 캐릭터·콘텐츠를 포함했다. 테슬라 부품과 전문 캠핑용품도 대상이다.
회원에게는 매달 배송 할인 쿠폰 16장과 반품 할인 쿠폰 2장을 지급한다. '더 빠른 배송' 12% 할인 등으로 구성됐다. 회사 측은 2㎏ 직구 상품 기준 평균 3만3000원 수준의 배송비에서 최대 9000원 상당을 할인받을 수 있다고 설명했다.
팬덤티켓은 훗타운 배송대행 거점이 있는 모든 국가 노선에서 이용할 수 있다. 계정당 티켓 1개를 선택해 등록하는 방식이다. 원하는 카테고리가 없으면 '요청하기' 기능으로 개설을 건의할 수 있으며, 일대일 문의를 통해 카테고리를 변경할 수도 있다.
nrd@newspim.com