에스비비테크, 올해 3분기 누적 매출 94억원·86.1%↑

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

휴머노이드 감속기 매출 331.9% 증가…올해 42억원 공급계약 확보

소형 모빌리티·방산 사업 확대, 액추에이터·통합 구동모듈 개발

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 올해 3분기 누적 매출액이 93억6000만원으로 전년 대비 86.1% 증가했다고 13일 밝혔다.

휴머노이드용 하모닉 타입 감속기 공급이 실적에 반영되면서 감속기 부문 매출은 전년 대비 331.9% 증가했다. 베어링 부문 매출도 18.1% 늘었으며 전체 매출총이익은 흑자로 전환했다.

에스비비테크는 올해 국내 휴머노이드 로봇 관련 고객사와 총 42억원 규모의 감속기 공급계약을 확보했다. 회사는 해당 공급 경험을 바탕으로 주요 고객사와 추가 개발 및 공급을 논의하고 있다.

에스비비테크 로고. [사진=에스비비테크]

생산능력 확대와 기술 개발도 추진하고 있다. 액추에이터와 차세대 감속기 연구개발을 이어가는 한편 천안공장으로 생산라인을 이전하고 양산 대응을 위한 인력과 설비를 확충했다.

회사는 이러한 선제적 투자 비용이 수익성에 영향을 미쳤으나 향후 공급 확대와 양산 경쟁력 확보를 위한 기반 투자라고 설명했다.

소형 모빌리티 사업에서도 양산 매출 확대를 추진하고 있다. 현대자동차의 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드(MobED)'가 지난 9월 말 양산에 들어가면서 에스비비테크가 공급하는 DnL 모듈 조향 편심기의 매출 기여도 기대하고 있다.

회사는 오는 2027년 고객사의 양산 확대에 따라 관련 매출이 늘어날 것으로 전망하고 있으며 차세대 소형 모빌리티 구동모듈 개발도 추진하고 있다.

방산 분야에서는 현재 국내 방산용 감속기 4개 프로젝트를 개발하고 있다. 원격사격통제체계(RCWS) 등 정밀 구동이 필요한 방산 시스템을 중심으로 적용 영역을 확대한다는 계획이다.

베어링 사업은 반도체 업황과 주요 고객사의 가동률 상승에 힘입어 매출이 증가했다. 회사는 국내외 반도체 고객사 공급을 확대할 방침이다.

에스비비테크는 휴머노이드 시장 대응을 위한 제품 포트폴리오도 강화하고 있다. 기존 하모닉 타입 감속기에 더해 소형 유성기어 감속기 생산설비 구축을 완료했으며 이달 '로보월드 2026'에서는 휴머노이드 로봇 핸드와 그리퍼에 적용할 수 있는 차세대 초소형 감속기 개발 기술을 선보였다.

회사는 감속기 제품군을 기반으로 모터와 제어기를 결합한 액추에이터 및 통합 구동모듈까지 공급 범위를 확대할 계획이다.

에스비비테크 관계자는 "올해는 휴머노이드용 정밀 감속기의 공급 성과가 실질적인 매출 성장으로 이어지며 회사의 기술 경쟁력과 사업화 역량을 확인한 의미 있는 시기"라며 "휴머노이드 분야의 공급 경험을 기반으로 고객사와 제품 포트폴리오를 확대하고, 소형 모빌리티 양산, 방산 분야 신규 사업화를 통해 성장동력을 다변화해 나가겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com