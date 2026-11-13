차기 은행연합회장 후보 6명 압축…윤종규·박종복 등 민간 금융권 대거 포진

AI 핵심 요약beta
- 은행연합회 회추위는 13일 차기 회장 후보군 6명을 선정했다
- 윤종규·박종복 등 금융권 출신 5명과 윤종원 전 행장이 포함됐다
- 은행연합회는 후보 검토 후 이달 중순 최종 후보를 확정할 계획이다
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하마평 이찬우·은성수 제외, 차기 회의서 최종 후보 확정
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 차기 은행연합회장 후보군이 6명으로 압축됐다. 윤종규 전 KB금융지주 회장과 박종복 전 SC제일은행장 등 금융권 출신 인사 5명이 대거 이름을 올린 가운데 관료 출신으로는 윤종원 전 IBK기업은행장이 유일하게 포함됐다.
13일 은행연합회 회장후보추천위원회(회추위)는 이날 오전 제2차 회의를 열고 위원별 추천 후보에 대해 논의한 결과 차기 회장 후보군 6명을 선정했다.
후보군은 가나다순으로 김한조 전 외환은행장, 박종복 전 SC제일은행장, 손병환 전 NH농협금융지주 회장, 윤종규 전 KB금융지주 회장, 윤종원 전 IBK기업은행장, 이원덕 전 우리은행장이다.
이번 후보군은 민간 금융권 출신 인사들이 다수를 차지한 것이 특징이다. 김한조·박종복·이원덕 전 행장은 시중은행을 이끈 경험이 있으며, 손병환·윤종규 전 회장은 금융지주 수장을 역임했다. 이들은 은행업에 대한 높은 이해도와 오랜 금융권 경영 경험을 강점으로 내세울 것으로 보인다.
관료 출신으로는 윤종원 전 기업은행장이 유일하게 이름을 올렸다. 윤 전 행장은 기획재정부 경제정책국장과 청와대 경제수석 등을 역임한 경제관료 출신으로, 금융정책에 대한 이해도와 정부·금융당국과의 소통 능력이 강점으로 꼽힌다.
당초 차기 회장 후보로 하마평에 올랐던 이찬우 NH농협금융 회장과 은성수 전 금융위원장은 이번 후보군에 포함되지 않았다.
은행연합회는 차기 회추위 회의에서 후보군의 적격성과 경영 경험 등을 면밀히 검토한 뒤 최종 후보자 1명을 확정할 예정이다. 이후 사원총회 의결을 거쳐 차기 회장 선임 절차를 마무리하게 된다. 내부적으로는 이달 중순까지 선임 절차를 마친다는 계획이다.
조용병 현 은행연합회장의 임기는 오는 30일 만료된다. 신임 회장은 다음 달 1일부터 3년간 은행연합회를 이끌게 된다.
romeok@newspim.com