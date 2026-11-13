라메디텍, 영국·아일랜드 독점 유통계약 2건 체결

AI 핵심 요약beta
- 라메디텍은 13일 코스모프로프 아시아에서 영국·아일랜드 독점 유통계약 2건을 체결했다
- 전문가용 퓨라셀 MX와 개인용 퓨라셀 미인 유통 파트너를 각각 확보했다
- 라메디텍은 레인젯·리프셀을 선보이며 유럽 시장 공급 확대를 추진할 계획이다
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현지 파트너사 수개월 제품 검증…영국 화장품 브랜드와 추가 공급 협의
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 레이저 의료·미용기기 전문기업 라메디텍은 '코스모프로프 아시아 2026(Cosmoprof Asia 2026)'에 참가해 영국 및 아일랜드 시장에 대한 독점 유통계약 2건을 체결했다고 13일 밝혔다.
라메디텍은 지난 11일부터 이날까지 홍콩 컨벤션센터(HKCEC)에서 열리는 이번 행사에서 전문가용 피부미용기기 '퓨라셀 MX(PURAXEL MX, FX-7000)'와 개인용 뷰티 디바이스 '퓨라셀 미인(PURAXELME-IN, FX-2000)'에 대한 독점 유통계약을 각각 체결했다.
퓨라셀 MX는 현지 미용기기 전문 유통사와, 퓨라셀 미인은 홈뷰티 제품 전문 유통사와 계약을 맺었다.
이번 계약은 현지 파트너사들이 수개월간 데모 장비를 직접 사용하며 제품 성능과 시장성을 검증한 뒤 체결됐다. 회사는 이를 통해 영국과 아일랜드 현지 판매망을 확대할 계획이다.
라메디텍은 지난 2023년부터 코스모프로프 아시아에 참가하며 해외 바이어 네트워크를 확대해 왔다. 올해는 국내 식품의약품안전처 제조허가 획득과 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 시판 전 신고 접수 이후 처음으로 레이저 의료기기 '레인젯(LA·INJET, FX-7000M)'을 선보였다. 전문가용 피부미용 관리기기 '리프셀(LIFXEL, FX-4000)'도 이번 전시에서 처음 공개했다.
레인젯은 2940나노미터(nm) 파장의 어븀야그(Er) 레이저를 활용해 피부에 미세한 통로를 형성하는 마이크로채널링 기술을 적용한 의료기기다. 레이저 약물전달(LADD) 기술을 활용하는 것이 특징이다.
리프셀은 리프팅 관리에 특화된 전문가용 피부미용기기다. 라메디텍은 이번 전시에서 두 제품의 주요 기능과 활용 사례를 소개하고 국가별 시장 특성에 맞춘 공급·유통 확대 방안을 논의했다.
퓨라셀 미인 유통 파트너사는 현재 영국의 대형 화장품 브랜드와 제품 공급을 협의하고 있다. 라메디텍은 이번 독점 유통계약을 기반으로 영국과 아일랜드 시장 내 제품 공급을 확대할 계획이다.
전시 현장에서는 다른 유럽 지역 바이어들과도 상담을 진행했으며 일부 바이어는 데모 장비를 구매했다. 회사는 전시 종료 후 일부 바이어와 유통계약 논의를 이어갈 예정이다.
최종석 라메디텍 대표는 "이번 독점 유통계약은 현지 파트너사들이 제품 성능과 시장성을 직접 검증한 끝에 체결됐다는 점에서 의미가 크다"며 "확보한 유통망을 기반으로 영국과 아일랜드 시장 내 제품 공급을확대하고, 추가적인 해외 파트너십 발굴을 통해 글로벌 매출 성장을 가속화하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com