남판교 더힐, 시니어하우스 설명회 진행

AI 핵심 요약beta
- 남판교 더힐이 10일부터 매주 화·목·토·일 프라이빗 설명회를 진행했다
- 설명회는 부동산 강연과 단지 소개, 질의응답, 티타임으로 구성됐다
- 남판교 더힐은 이달 용인 수지구에 892세대 규모로 분양 예정이라고 알려졌다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 경기 남부권 입지에 들어서는 분양형 시니어하우스 '남판교 더힐'이 매주 프라이빗 설명회를 개최한다. 지난 11월 10일부터 시작된 설명회는 매주 화, 목, 토, 일 주 4회 일정으로 진행된다. 설명회는 분양형 단지에 대한 이해를 높이고 남판교 더힐의 거주 가치와 미래 가치를 확인하기 위해 마련됐다.
설명회는 서울시 서초구 서초동 일원에 위치한 남판교 더힐 홍보관에서 진행된다. 전화 예약 후 참석 가능하며, 회차당 선착순 10팀을 대상으로 운영된다. 홍보관은 지하철 2호선 서초역 인근에 위치한다.
설명회는 부동산 시장 전망 강연, 단지 소개, Q&A, 티타임 등으로 구성된다. 부동산 시장 전망 강연에서는 향후 주택시장의 주요 변수와 수도권 주거시장의 흐름을 다룬다. 단지 소개에서는 사업 개요와 주거 비전을 설명하고, 실거주와 자산 보유 관점에서 단지의 경쟁력을 살펴본다. Q&A에서는 입주 자격, 계약 절차, 분양 조건, 관리비, 서비스 이용 비용, 커뮤니티 운영 방식 등에 대한 궁금증을 해소할 예정이다.
이달 분양 예정인 남판교 더힐은 경기도 용인시 수지구 고기동 일원에 지상 최고 15층, 16개 동, 전용 59~99㎡, 총 892세대 규모로 조성된다. 현대건설이 시공을 맡는다. 판교생활권 인프라와 광교산 자연환경에 호텔급 커뮤니티와 입주민 케어 서비스를 접목할 계획이다.
수도권 지역에서 소유권 확보가 가능한 분양형 단지로 장기간 안정적인 거주와 양도, 상속 등 재산권 행사가 가능하다. 차량 이용 시 판교신도시까지 10분대, 강남권까지 15분대에 접근할 수 있다.
8개 층에 걸쳐 인도어풀, 골프연습장, 사우나 등 커뮤니티 시설 조성이 계획됐다. 식사, 건강관리, 운동, 취미, 교류, 휴식 등을 단지 안에서 해결할 수 있는 주거 환경을 제공한다.
약 5만6,000평 규모의 대지에 산책로와 정원 등 특화 조경을 조성하고, 약 3만6,000평 규모의 녹지를 품는다. 세대별 대지지분은 전용면적의 약 2~3배에 달한다.
현대백화점그룹 계열사인 현대그린푸드와 업무협약을 통해 프리미엄 식음 서비스를 도입한다. 전문 서비스는 시니어 토탈케어 기업 케어닥에서 운영한다. 단지 안 의료지원센터에는 간호사와 사회복지사가 상주하며 건강관리와 생활지원을 담당한다. 용인세브란스병원과 연계된 전담 창구를 통해 진료 예약부터 수납까지 지원하는 의료서비스도 추진한다.
whitss@newspim.com