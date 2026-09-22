추석 장보기·행정수도 토론…세종시의회, 민생·정책 행보

조치원·대평시장 찾아 민심 청취

국회 행정수도특별법 토론회 참석

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 추석을 앞두고 전통시장을 찾아 지역 상권을 살피는 한편 국회에서 열린 행정수도 특별법 제정 토론회에도 참석하는 등 민생과 정책 행보를 이어갔다.

22일 시의회에 따르면 이날 시의원들은 조치원 세종전통시장과 금남면 대평시장을 찾아 명절 성수품과 생활용품 등을 구매하고 상인들의 애로사항을 들었다.

세종시의회가 추석을 앞두고 22일 조치원 세종전통시장과 금남면 대평시장을 찾아 민심을 청취했다. [사진=세종시의회] 2026.09.22 vincent977@newspim.com

의원들은 조치원 세종전통시장 곳곳을 둘러보며 명절 성수품과 생활용품 등을 구매하고 상인들을 격려했다. 이후 일부 의원은 금남면 대평시장을 찾아 장보기를 했으며 다른 의원들은 국회로 이동해 '행정수도 특별법 제정 토론회'에 참석했다.

시의회는 앞으로도 시민 생활 현장을 직접 찾아 지역 현안과 민생 목소리를 듣고 이를 의정활동에 반영해 나갈 계획이다.

안신일 의장은 "명절을 앞두고 전통시장을 찾아 상인과 시민들의 이야기를 직접 듣고 지역경제의 현주소를 살피는 것은 의회의 중요한 책무"라며 "행정수도 완성 역시 세종의 미래와 시민의 삶에 직결된 중요한 과제인 만큼 현장의 목소리와 정책 논의를 두루 살피며 세종의 발전과 행정수도 완성을 위해 의회의 역할을 다하겠다"고 말했다.

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