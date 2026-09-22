이란, 美에 "군사압박 완화하면 7일내 호르무즈 재개방" 제안

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 이란이 미국에 미군의 이란 항구 봉쇄 해제 등 자국의 요구를 수용할 경우 7일 이내 호르무즈 해협을 재개방하겠다는 제안을 전달한 것으로 알려졌다. 교착 상태에 빠진 미·이란 간 종전 협상의 돌파구를 마련하기 위한 외교적 제안으로 풀이된다.

22일 교도통신에 따르면 이란 정부 고위 당국자는 미국이 이란에 대한 군사적 압박을 완화하기 위한 조치에 나선다면 호르무즈 해협을 1주일 이내에 개방할 수 있다는 뜻을 밝혔다. 이란 측 제안은 이미 중재국을 통해 미국에 전달된 것으로 전해졌다.

이 당국자는 이번 제안에 미국과 이란 간 적대 관계를 영구적으로 종식하기 위한 대화 재개 요구도 포함됐다고 설명했다. 미국과 이란의 협상이 호르무즈 해협의 통항 문제 등을 둘러싸고 교착된 가운데, 이란이 해협 재개방을 협상 카드로 제시하며 대화 재개를 촉구한 셈이다.

이란 정부는 이번 주 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회를 계기로 중재국들과 관련 협의를 진행할 예정이다. 다만 이란 당국자는 유엔총회 기간 마수드 페제시키안 이란 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 만날 가능성은 부인했다.

그러면서도 미·이란 간 합의 가능성 자체는 열어뒀다. 그는 "합의를 향해 나아갈 가능성이 존재한다"며 외교적 진전을 위해서는 미국이 진정성과 약속을 이행하겠다는 의지를 보여야 한다고 강조했다.

이번 제안은 유엔총회를 계기로 미국과의 외교 협상 재개 가능성을 다시 열어두려는 이란의 움직임으로 해석된다. 다만 이번 제안이 실제 협상 재개나 호르무즈 해협의 재개방으로 이어질지는 미국의 대응과 양국 간 조건 조율에 달려 있다.

튀르키예 국영 아나톨루통신도 교도통신을 인용해 이란 측 제안 내용을 보도하면서 해당 이란 당국자의 주장을 독립적으로 확인하지는 못했다고 밝혔다.

이란 국기와 호르무즈 해협 선박. [사진=블룸버그]

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