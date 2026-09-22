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李대통령 美언론 인터뷰 파문..."北 ICBM 중단과 대북제재 교환할 수 있어"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 22일 미국 언론 인터뷰에서 제재와 ICBM 중단을 교환할 수 있다고 했다.
  • 대북 제재 해제는 사실상 핵보유국 인정이라며 국제사회 기조와 다르다는 비판이 나왔다.
  • 전문가들은 제재를 협상 보조수단으로 봐야 하며 북핵 대응 조율이 먼저라고 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대북제재 해제, '사실상 핵보유국' 지위로 이어질 가능성
ICBM 중단해도 '현재 핵능력' 여전...韓 안보 소외 우려
한미일 외교장관 '비핵화 최종목표' 공동성명과도 배치
"어차피 효과없어" 언급에 "제재에 대한 인식오류" 비판

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령이 미국 언론과의 인터뷰에서 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 개발 중단과 대북 제재를 교환할 수 있다고 밝혀 파문이 일고 있다.

이 대통령은 22일 공개된 AP 통신, 뉴욕타임스 등 미국 언론과의 인터뷰에서 "현재 상황에서 비핵화를 목표로 하는 것은 아무것도 성취하지 못하게 될 것"이라면서 "어차피 그다지 효과적이지도 않은 제재와, 추가적인 핵무기 및 대륙간탄도미사일(ICBM) 기술 개발의 중단을 교환하는 거래는 상당한 가치가 있다고 믿는다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 21일 81차 유엔 총회 참석을 위해 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22 photo@newspim.com

북한에 부과된 제재를 해제하는 것은 북한을 '사실상의 핵보유국'으로 인정하는 것을 의미하기 때문에 이 대통령의 이 언급은 지금까지 한·미과 국제사회의 대북 기조와 다르다. 특히 한·미·일 외교장관이 이날 열린 3국 외교장관회의에서 '북한의 비핵화가 최종 목표'라는 것을 재확인하는 공동성명을 발표한 것과도 부합하지 않는다.

대북 협상에 관여했던 전직 관료는 "핵확산금지조약(NPT) 체제에서 북한의 핵무장은 불법이므로 북한이 아무리 많은 핵무기를 가져도 핵보유국 지위를 가질 수 없다"면서 "그러나 북한에 부과된 국제 제재가 해제되면 북한은 인도·파키스탄과 마찬가지로 '사실상의 핵보유국'이 되는 것"이라고 말했다.

이 대통령은 비핵화를 포기한 것이 아니라는 입장이지만 이는 ICBM 포기를 대가로 제재를 해제하자는 말과 모순이라는 지적도 제기된다. 제재 해제로 국제사회가 북한의 핵보유를 더 이상 문제 삼지 않는다면 북한이 비핵화를 해야할 이유가 없기 때문에 더 이상 비핵화를 추동할 방법이 없기 때문이다.

또한 제재에 효과가 없다면 북한이 제재 해제를 ICBM 개발 중단과 교환할 이유가 없다는 점에서 이 대통령의 언급은 합리적이지 않다는 비판도 나왔다.

북한이 ICBM 개발을 중단해도 현재 보유 중인 핵능력과 중단거리 미사일 능력은 그대로 남기 때문에 한국은 여전히 북한의 핵위협에 노출된 상태라는 것도 문제다. ICBM 중단을 먼저 협상할 수는 있지만 궁극적으로 모든 핵무기를 폐기해야 한다는 원칙을 분명히 하지 않으면 한국은 북핵 위협에서 벗어날 수 없다는 우려와 함께 ICBM 중단을 협상하기 전에 한반도 문제와 한국의 안보를 위한 협의가 먼저 이뤄져야 한다는 지적도 나오고 있다.

안보 연구기관의 한 전문가는 "지금 정부가 대미 투자를 서두르고 호르무즈 파병을 두고 고민하는 이유가 긴장 상태의 한·미 관계를 빨리 정상화해서 북·미 대화가 시작되기 전에 한·미가 북핵 대응 문제를 조율하고 한국의 입장을 북·미 대화에 반영시키기 위한 것"이라며 "한·미 조율을 통해 반영하고자 하는 우리의 입장 중 가장 중요한 것이 'CBM만 중단시키는 선에서 북·미 합의가 이뤄지면 안된다'는 것인데 오늘 이 대통령의 언급은 위험해 보인다"고 말했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대]

이 대통령이 북핵 문제에 대한 인식이 잘못돼 있다는 비판도 나온다. 이 대통령의 "어차피 효과도 없는 대북 제재"라는 언급은 제재의 목적과 기능에 대해 심각하게 오해한 것이라는 지적이다.

북핵 문제를 담당했던 전직 외교관 출신 전문가는 "제재는 북핵 문제를 푸는 열쇠가 아니라 협상을 위한 보조 수단"이라며 "대북 제재를 통해 북한의 핵무장을 지연시키고 외교적 해결의 시간을 마련해 주는 것"이라고 말했다. 그는 "북한의 핵무장을 막지 못한 것은 제재가 잘못되거나 효과가 없어서가 아니라, 제재를 통해 만들어진 협상의 기회를 외교가 살리지 못했기 때문"이라고 설명했다.

그는 유엔의 무력화와 북·중, 북·러 관계로 제재의 효율성이 상당히 훼손된 것은 사실이지만 제재를 유지하는 것 자체가 북한의 핵보유를 인정하지 않는다는 의미를 담고 있기 때문에 국제적 대북 제재 메커니즘 유지하기 위해 외교적 노력을 기울어야 한다고 강조했다..

이 대통령이 이날 국제사회의 기조와 다른 내용의 인터뷰를 하게 된 배경은 확인되지 않았다. 특히 이 인터뷰 내용이 청와대 국가안보실과 외교부의 검토를 거친 것인지도 불분명하다. 일각에서는 이날 인터뷰를 통해 드러난 이 대통령의 대북 인식이 정부와 여당 내의 이른바 '자주파'의 주장과 유사하다는 점에서 대통령의 대북 인식 형성에 자주파의 입김이 강하게 작용한 것이라는 해석을 내놓고 있다. 

opento@newspim.com

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추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
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대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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