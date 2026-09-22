한국평가데이터, AI산업협회와 중소기업 AI 전환 지원

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AI 유망기업 발굴에 기업정보 활용..

신용·기술·ESG 평가 수수료 우대 등 협력

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국평가데이터(KODATA)가 한국인공지능산업협회(AIIA)와 손잡고 중소기업의 인공지능(AI) 전환과 유망 AI 기업 발굴을 지원한다.

한국평가데이터는 22일 서울 서초구 한국인공지능산업협회에서 중소기업의 AI 생태계 조성과 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국평가데이터와 한국인공지능산업협회 CI [사진=한국평가데이터] 2026.09.22 yunyun@newspim.com

양 기관은 우선 '이머징 AI + 톱 100' 사업과 AI 유망기업 발굴을 위한 협력체계를 구축한다. 이 사업은 AI 기술을 다양한 산업과 융합해 성장 가능성을 보이는 국내 기업 100곳을 매년 선정하는 프로그램이다.

한국인공지능산업협회는 한국평가데이터가 보유한 기업정보를 해당 사업의 정량평가에 활용해 유망 AI 기업 발굴에 활용할 계획이다.

한국평가데이터는 협회 회원사를 대상으로 데이터 기반 기업 발굴과 관리, 성과분석을 위한 기업정보 서비스를 지원한다. 신용·기술·ESG·안전보건 평가와 기업정보서비스 수수료 우대 혜택도 제공할 예정이다.

양 기관은 AI 생태계 조성과 AI 기업의 지속 성장을 위한 공동 사업과 연구도 추진하기로 했다.

한국평가데이터는 최근 기업 분석과 기업가치평가에 AI를 활용한 '크레탑 AI 플러스(CRETOP AI Plus+)'를 출시했다. 기존 조기경보 서비스에 기업 부실 예측 기능을 강화한 'AI EW'도 선보이는 등 기업 데이터와 AI를 결합한 서비스를 확대하고 있다.

한국평가데이터 관계자는 "축적해 온 기업 데이터와 평가 역량을 우수 AI 기업의 발굴과 성장에 활용하게 됐다"며 "중소기업의 AI 전환을 지원할 수 있는 협력 모델을 만들기 위해 협회와 긴밀히 소통하겠다"고 말했다.



yunyun@newspim.com