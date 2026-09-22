삼성바이오 노사, 내달 3차 사후조정 …노조 "단체행동 준비"

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내달 1일 조정에는 의사결정권자 참석…사측 "성실히 임할 것"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스 노사가 22일 열린 2차 사후조정에서도 합의점을 찾지 못하자 노조가 단체행동 준비에 들어가기로 했다. 다만 다음 달 1일 3차 사후조정을 통해 대화는 이어간다는 방침이다.

삼성바이오로직스 상생노동조합에 따르면 이날 약 2시간 동안 진행된 2차 사후조정에서 사측은 추가안을 내놓지 않았다.

삼성바이오로직스 노조 집회 [사진=뉴스핌 DB]

노조는 이날 임금·단체협약 협상에서 최종적으로 다뤄야 할 핵심 쟁점 18개를 추려 사측에 전달했다. 노동위원회는 다음 달 1일 열리는 3차 사후조정에서 사측이 해당 쟁점에 대한 회사안과 임금 인상안을 함께 제시하도록 주문했다.

3차 사후조정에는 실질적인 의사결정 권한을 가진 사측 책임자가 참석할 예정이다. 노동위원회는 원활한 협의를 위해 가능하면 대표이사가 참석할 것을 요청했으며, 사측도 이에 따르겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

노조는 이날 사측의 추가안이 제시되지 않은 만큼 단체행동 준비에 돌입한다는 방침이다. 준비 조치로 사업장 내 노조 깃발과 현수막 등 설치물을 다시 내걸기로 했다.

분쟁을 원만하게 해결하기 위한 사후조정과 노사 대화도 병행한다. 노조는 다음 달 1일까지도 사측이 협상안을 내놓지 않을 경우 구체적인 단체행동 시점을 예고하고 관련 지침을 순차적으로 조합원들에게 전달할 계획이다.

노조 관계자는 "회사의 안이 부재해 단체행동 준비에 들어가지만, 원만한 분쟁 해결을 위해 사후조정과 대화는 병행하겠다"고 밝혔다.

삼성바이오로직스 관계자는 "교섭이 원만하게 타결될 수 있도록 예정된 3차 사후조정회의에 성실히 임할 예정"이라고 말했다.

sykim@newspim.com