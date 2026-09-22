우리카드, 비즈플레이와 기업고객 확대…기업카드·출장관리 연계

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기업카드 모집 채널 확대·출장관리 솔루션 보급

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 웹케시그룹의 출장관리 솔루션 전문기업 비즈플레이와 기업고객 확대 및 솔루션 보급 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

지난 18일 체결된 이번 협약을 통해 양사는 대기업과 중견기업을 대상으로 영업 기회를 확대하고, 기업고객에게 금융서비스와 업무관리 솔루션을 연계해 제공하기로 했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 18일 비즈플레이 본사에서 열린 업무협약식에 (왼쪽부터)김영록 우리카드 부장, 민복기 상무, 진성원 대표 및 석창규 비즈플레이 대표, 염길선 이사, 심우진 이사가 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=우리카드] 2026.09.22 yunyun@newspim.com

우리카드는 기업카드 모집 채널을 다변화하고 기업고객과의 접점을 넓힌다. 비즈플레이는 우리카드 기업고객을 대상으로 출장관리 솔루션 등 기업용 서비스를 확대할 계획이다.

양사는 기업카드와 출장관리 솔루션을 연계한 신규 서비스를 발굴하고, 기업고객의 업무 효율성을 높일 수 있는 협력 분야도 단계적으로 확대하기로 했다.

진성원 우리카드 사장은 "이번 협약을 계기로 양사의 강점을 결합해 기업고객에게 실질적인 편익을 제공할 수 있는 협력 모델을 만들겠다"며 "앞으로도 기업고객의 수요에 맞춰 서비스 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com