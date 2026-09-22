우리카드, 비즈플레이와 기업고객 확대…기업카드·출장관리 연계

AI 핵심 요약beta
- 우리카드가 22일 비즈플레이와 MOU를 체결했다
- 양사는 대기업·중견기업 대상 영업 확대에 나섰다
- 기업카드와 출장관리 솔루션 연계서비스를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 웹케시그룹의 출장관리 솔루션 전문기업 비즈플레이와 기업고객 확대 및 솔루션 보급 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
지난 18일 체결된 이번 협약을 통해 양사는 대기업과 중견기업을 대상으로 영업 기회를 확대하고, 기업고객에게 금융서비스와 업무관리 솔루션을 연계해 제공하기로 했다.
우리카드는 기업카드 모집 채널을 다변화하고 기업고객과의 접점을 넓힌다. 비즈플레이는 우리카드 기업고객을 대상으로 출장관리 솔루션 등 기업용 서비스를 확대할 계획이다.
양사는 기업카드와 출장관리 솔루션을 연계한 신규 서비스를 발굴하고, 기업고객의 업무 효율성을 높일 수 있는 협력 분야도 단계적으로 확대하기로 했다.
진성원 우리카드 사장은 "이번 협약을 계기로 양사의 강점을 결합해 기업고객에게 실질적인 편익을 제공할 수 있는 협력 모델을 만들겠다"며 "앞으로도 기업고객의 수요에 맞춰 서비스 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com