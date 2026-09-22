홍지선, 취임 첫 현장행보 부천대장…"공급계획 실행 중요"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 주택공급은 계획보다 실행이 중요하다며 3기 신도시의 사업 일정과 공정을 면밀히 관리해 국민이 체감할 수 있는 공급 성과로 이어가야 한다고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 세종-서울 간 영상 국무회의에 참석해 있다. 2026.09.22 gdlee@newspim.com

22일 국토부에 따르면 이날 취임 후 첫 주택공급 현장행보로 3기 신도시인 부천대장지구를 찾은 홍 장관은 "3기 신도시에 최단기 착공모델을 적용하는 등 사업 일정과 공정을 면밀히 관리하고 주택공급 정책 전반을 꼼꼼히 챙겨 국민 주거안정이라는 실질적인 성과로 이어지도록 해야 한다"며 이같이 말했다.

부천대장지구는 서울과 인접한 수도권 핵심 입지에 약 2만가구를 공급하는 3기 신도시다. 지난 2024년 12월 첫 주택 착공에 들어갔으며 A5·A6블록 1600가구가 2027년 11월 처음 입주할 예정이다.

홍 장관은 전날 발표한 주거안정플랜과 관련해 "핵심은 공적주택 119만가구 공급 등을 통해 좋은 입지에 양질의 주택을 충분히 공급하고 국민이 주거안정을 체감하도록 하는 것"이라고 말했다.

이어 부천대장지구에서 시범 공급하는 세대통합형 주택과 관련해 "신혼부부와 어르신 등 다양한 세대가 실제 생활 속에서 교류와 돌봄을 체감할 수 있도록 사업을 세심하게 관리해 달라"고 당부했다.

홍 장관은 LH와 부천도시공사 관계자들과 주택 건설현장도 둘러봤다.

홍 장관은 "서울과 가까운 우수한 입지에 실수요자가 원하는 주택을 합리적인 가격으로 공급하는 한편 교통·생활·일자리·교육·공원 등 도시 기능을 입주 시점에 맞춰 갖추는 것이 중요하다"고 말했다.

그러면서 "사업을 속도감 있게 추진하되 약속한 공급 일정과 품질을 철저히 지켜야 한다"며 "부실시공이나 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리를 철저히 해달라"고 강조했다.

min72@newspim.com