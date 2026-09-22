교보생명, 광화문서 '지구하다 페스티벌'…시민 1만명 참여

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기후에너지환경부와 대국민 환경교육 캠페인 개최

환경 뮤지컬·퀴즈·체험부스 등 기후행동 프로그램 운영

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명이 기후에너지환경부와 함께 시민들이 일상 속 기후행동을 체험하는 환경교육 캠페인을 열었다.

교보생명은 지난 21일 서울 종로구 광화문광장에서 '제4회 지구하다 페스티벌'을 개최했다고 22일 밝혔다. 행사에는 학생과 일반 시민 등 약 1만명이 참여했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 21일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '제4회 지구하다 페스티벌'에서 김성환 기후에너지환경부 장관(왼쪽)과 조대규 교보생명 대표이사 사장이 자전거 발전기 체험을 하고 있다. [사진=교보생명] 2026.09.22 yunyun@newspim.com

'지구하다 페스티벌'은 탄소중립과 환경보호 실천에 대한 공감대를 넓히기 위해 마련된 교보생명의 사회공헌 사업이다. 올해는 '지구를 함께 공유하고 나눈다'를 슬로건으로 기후에너지환경부와 한국환경보전원, 국립생태원, 친환경 기업 및 환경단체 등이 참여했다.

김성환 기후에너지환경부 장관과 조대규 교보생명 대표이사 사장은 개막식에서 시민들과 자전거 발전기 체험에 참여했다. 이어 생활 속 기후행동을 주제로 한 '환경실천 그림·AI 영상 공모전' 시상식도 진행됐다.

행사장에서는 초등학생을 대상으로 분리배출과 기후행동을 주제로 한 환경 뮤지컬을 선보였다. 공공기관과 민간기업 등 26개 단체가 운영하는 환경 체험 부스와 학생·시민 100명이 참여하는 '도전! 환경 1대100', 기후행동 서약과 자전거 발전기 체험을 연계한 모바일 스탬프 투어 등도 진행됐다.

조대규 교보생명 대표는 "기후변화를 비롯한 환경문제는 정부뿐 아니라 기업과 시민 모두가 함께 노력해야 한다"며 "교보생명도 기업시민으로서 미래세대를 위한 지속가능한 기후행동 생태계 구축에 앞장서겠다"고 말했다.

한편 교보생명은 2022년 환경부와 협약을 맺고 초·중학교를 찾아가는 체험형 환경교육 '푸름이 이동환경교실'을 운영하고 있다. 환경 분야 사회공헌활동을 이어온 공로로 2023년 환경부 장관 표창에 이어 지난해 대통령 표창을 받았다.

yunyun@newspim.com