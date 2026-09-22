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성신여대 디지털특성화대학 원주캠퍼스, '실전 AI 유통·물류·부동산 과정'

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AI 핵심 요약

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  • 성신여대가 10월 12일 강원권 AI 경영과정을 열었다.
  • 소상공인 40명을 대상으로 유통·물류·부동산 실습을 한다.
  • 매출 증대와 비용 절감 위한 컨설팅도 제공한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.


30년 유통 현장 경험 윤성준 세이브마트 대표 직강
상권 분석부터 손익 관리·AI 홍보까지 실습
우수 수료생에 유통망 연계 등 후속 지원
10월 12일 개강…선착순 40명 모집

[원주=뉴스핌] 정태선 기자 = 성신여자대학교가 강원권 소상공인의 디지털 경쟁력 강화를 위해 인공지능(AI)을 유통·물류·부동산 경영에 접목한 현장형 교육과정을 개설한다.

성신여대와 세이브마트는 강원도 원주캠퍼스에서 지역 소상공인과 예비 창업자를 대상으로 '소상공인 실전 AI 유통·물류·부동산 경영과정'을 운영한다고 밝혔다. 모집 인원은 선착순 40명이다.

이번 교육은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관하고 성신여대가 운영하는 '소상공인 디지털특성화대학' 사업의 하나다. 수도권을 중심으로 진행해 온 AI 디지털마케팅 교육을 강원권으로 확대하고, 지역 소상공인의 매출 증대와 비용 절감에 실질적으로 도움이 되는 경영기법을 전달하는 데 초점을 맞췄다.

단순한 컴퓨터 활용법이나 AI 이론을 설명하는 데 그치지 않고, 생성형 AI를 매장 운영과 상권 분석, 홍보 콘텐츠 제작, 손익 관리 등에 직접 적용하는 실습형 과정으로 설계한 것이 특징이다. 수강생이 자신의 매장이나 창업 아이템을 교육과정에 적용해 사업성을 점검하고 개선 방안을 마련하도록 할 계획이다.

성신여대 제공.

강의는 유통·물류·부동산 자산관리 분야에서 30년간 활동한 윤성준 세이브마트 대표가 맡는다. 윤 대표는 대기업 영업 현장을 거쳐 식자재마트 다점포 운영, 상권 분석, 점포 개발, 부동산 자산운용 등의 경험을 쌓았다. 이번 과정에서는 유통 현장에서 축적한 경영 노하우와 생성형 AI 기술을 결합한 실전 전략을 제시한다.

교육은 오는 10월 12일부터 11월 2일까지 매주 월요일 총 4회에 걸쳐 진행된다.

첫날인 10월 12일에는 현장 경험과 AI 데이터 분석을 토대로 사업의 생존 가능성을 진단한다. AI를 활용해 매장의 강점과 약점을 파악하고, 분석 결과를 홍보 전략으로 연결하는 방법도 다룬다.

10월 19일 열리는 두 번째 수업에서는 AI를 활용한 핵심 고객 분석과 타깃 페르소나 설정, 매장 콘셉트 구축 방법을 교육한다. 소상공인이 활용할 수 있는 정부 지원사업과 투자 생태계에 대한 설명도 함께 진행한다.

세 번째 수업은 10월 26일 열린다. 빅데이터를 활용한 상권 분석과 입지 선정, 부동산 가치 평가가 주요 교육 내용이다. 생성형 AI로 홍보 문구와 이미지, 온라인 콘텐츠를 제작하고 이를 지역 상권 공략에 활용하는 방법도 실습한다.

마지막 수업이 열리는 11월 2일에는 매출과 원가, 고정비 등 경영 데이터를 AI로 분석하고 사업의 지속 가능성을 점검한다. 수강생들은 분석 결과를 바탕으로 매장 운영 개선안과 중장기 성장계획을 수립하게 된다.

성신여대와 세이브마트는 수강생을 대상으로 일대일 비즈니스 컨설팅도 제공한다. 매장 운영이나 창업 준비 과정에서 겪고 있는 문제를 진단하고, 업종과 상권 특성에 맞는 개선 방안을 제시할 예정이다. 우수 수료생에게는 세이브마트의 유통망과 연계할 수 있도록 후속 지원도 추진한다.

윤 대표는 "대기업보다 인력과 자금이 부족한 소상공인에게 AI는 비용을 줄이고 의사결정 속도를 높일 수 있는 실질적인 경영 도구"라며 "어려운 전문용어를 설명하는 수업이 아니라 매출을 높이고 원가를 낮추는 데 바로 활용할 수 있는 방법을 현장의 언어로 전달하겠다"고 말했다.

이어 "AI를 단순히 구경하는 단계에서 벗어나 자신의 사업에 직접 적용하고 활용하는 것이 중요하다"며 "30년 동안 유통과 점포 운영 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 수강생들이 교육 이후에도 스스로 사업을 진단하고 개선할 수 있도록 돕겠다"고 덧붙였다.

이번 과정은 성신여대와 강원대, 세이브마트가 협력해 운영한다. 참가 신청과 교육 일정 등에 관한 문의는 세이브마트 운영사무국으로 하면 된다.

성신여대 제공.

windy@newspim.com

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