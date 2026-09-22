"25년 6개월 대장정 결실"… KF-21 보라매 1호기, 공군에 첫 인도

사천→예천 첫 비행… 국산 항공기 편대 환영

국산 전투기 25년 대장정, 첫 양산기 인도

2030년대 초 100여 대 도입… 내년 실전 배치

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 우리 기술로 개발한 한국형 초음속 전투기 KF-21 '보라매' 양산 1호기(001호기)가 22일 공군에 처음 인도됐다. 2001년 3월 국산 전투기 개발계획이 공식 천명된 지 25년 6개월, 2015년 12월 KF-21 체계개발에 착수한 지 약 10년 9개월 만이다.

공군은 이날 첫 양산기 인수를 계기로 노후 F-4·F-5 전투기 대체와 차세대 전투기 전력화에 본격 착수했다.

우리 손으로 만든 국산 전투기 KF-21 보라매 001호기가 22일 공군에 인도된 후 사천 기지를 힘차게 이륙하고 있다. [사진= 공군] 2026.09.22 gomsi@newspim.com

공군과 방위사업청에 따르면, KF-21 001호기는 이날 오후 경남 사천 한국항공우주산업(KAI) 공장에서 공군으로 인도됐다. 공군 KF-21 초도 조종사인 한재석 소령은 'KF-21 양산 1호기 인수·인도서'에 서명한 뒤 항공기에 탑승해 시동을 걸고 사천 상공으로 이륙했다. 한 소령은 공장 상공을 선회하며 개발과 양산에 참여한 관계자들에게 감사의 뜻을 전한 뒤 최초 운용기지인 경북 예천기지로 향했다.

예천기지로 향하는 역사적인 첫 비행에는 우리나라가 개발·생산한 항공기들이 동행했다. FA-50 경공격기, TA-50 전술입문훈련기, T-50 고등훈련기 각 1대가 편대를 구성해 KF-21을 공중에서 맞았다. KF-21은 예천기지 외곽 상공을 선회한 뒤 착륙했으며, 한 소령은 활주로에서 손석락 공군참모총장에게 첫 도입비행 임무 완료를 보고했다.

KF-21은 장기간 운용해 온 F-4 팬텀과 F-5 제공호 전투기를 대체하고 미래 전장 환경에 대응하기 위해 개발된 4.5세대급 한국형 다목적 전투기다. 'KF-21'에는 21세기 첨단 항공우주군의 중추 전력이자 한반도를 수호할 국산 전투기라는 의미가 담겼다. 별칭인 보라매는 '새끼 매'를 뜻하는 순우리말이다.

F-21 001호기가 22일 국산항공기 FA-50, TA-50, T-50의 환영을 받으며 예천기지로 향하고 있다. 앞에서부터 T-50, FA-50, KF-21, TA-50. [사진= 공군] 2026.09.22 gomsi@newspim.com

KF-21 사업은 2021년 4월 시제 1호기 공개, 2022년 7월 최초 비행 성공을 거쳐 본격적인 비행시험 단계에 진입했다. 이후 약 1600회의 비행시험에서 1만3000여 개 시험조건을 검증했고, 공중급유와 공대공 무장 발사 등을 포함한 주요 비행·무장 시험을 수행했다. 방위사업청은 KF-21이 지난 5월 '전투용 적합' 판정을 받고, 6월 체계개발을 완료했다고 밝혔다.

양산 1호기는 체계개발과 병행해 제작돼 올해 3월 출고됐으며, 수락 절차를 거쳐 이날 공군에 인도됐다. 방위사업청은 2024년 6월 KF-21 최초 양산에 착수한 지 2년 3개월 만에 첫 양산기를 공군에 넘겼다.

공군은 첫 양산기 도입 이전부터 운용 기반 구축을 진행해 왔다. 최초 운용 부대는 제16전투비행단 예하 제156전투비행대대다. 이 부대는 1988년 창설돼 F-4E 팬텀을 운용하다 2012년 해편됐지만, 공군은 올해 6월 1일 부대를 14년 만에 재창설해 KF-21 최초 운용 임무를 맡겼다.

초도 조종사들은 KF-21 비행교육을 통해 기체 특성과 비행절차를 익히고 비행교관 자격을 취득했다. 이들은 향후 대대에 배치되는 후속 조종사들의 기종전환 교육을 담당한다. 정비요원들도 분야별 전문교육을 마쳤으며, KF-21의 초도 정비사로서 항공기 정비와 안정적 운용 체계 정착을 맡게 된다.

22일 공군에 인도된 KF-21 001호기. [사진= 공군] 2026.09.22 gomsi@newspim.com

손석락 공군참모총장은 "수많은 도전과 난관을 극복하며 탄생한 KF-21이 오늘 공군에 도입돼 비행을 시작했다"며 "어제까지가 보라매사업의 정책결정자·개발자·생산자들의 시간이었다면 오늘부터는 공군의 시간"이라고 했다. 이어 "대한민국산 명품 전투기를 운용한다는 드높은 자부심과 막중한 책임감을 갖고 KF-21이 '대한민국을 지키는 가장 높은 힘'으로 빠르게 자리매김하도록 힘을 모아 달라"고 말했다.

첫 비행을 마친 한 소령은 "우리 조국을 수호할 KF-21 001호기를 인수해 처음 시동을 거는 순간 형용할 수 없는 감동이 밀려왔다"며 "수많은 사람의 열정과 노력으로 완성된 KF-21의 조종간이 이제 공군 조종사 손에 쥐어진 만큼, 대한민국을 굳건히 수호하는 데 혼신을 바치겠다"고 했다.

KF-21은 길이 16.9m, 날개폭 11.2m, 높이 4.7m의 쌍발 전투기다. 최대 추력은 4만4000파운드, 최대이륙중량은 25.6t이며 최대속도는 마하 1.8, 항속거리는 2900㎞다. 최대 탑재량은 7700㎏이다. 공군은 KF-21 001호기를 시작으로 2030년대 초반까지 100여 대 이상을 순차 도입할 계획이다.

우리 손으로 만든 국산 전투기 KF-21 보라매 001호기가 22일 첫 운용기지인 예천기지에 착륙하고 있다. [사진= 공군] 2026.09.22 gomsi@newspim.com

공군은 도입 기체를 활용해 조종사 기종전환과 정비요원 교육훈련을 계속하고, 비행·정비·군수지원 분야의 운용체계를 단계적으로 완성한다. 이후 내년 하반기 KF-21 전력화를 공식 선포하고 실제 작전에 투입한다는 구상이다.

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