AI가 예약·결제하는 시대…SKT, 통신사 역할 다시 키운다

번호·인증·메시징으로 이용자와 AI 연결…'신뢰 인프라' 역할 주목

RCS로 AI 행동 전 사용자 승인…GSMA에 글로벌 표준화 제안

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인공지능(AI)이 사람을 대신해 예약과 결제까지 수행하는 'AI 에이전트' 시대로 접어들면서 통신사의 역할도 단순한 네트워크 제공자를 넘어 AI와 이용자를 연결하는 플랫폼으로 확대될 전망이다.

전화번호와 가입자 인증, 메시징 등 통신사가 오랫동안 축적한 자산이 AI 에이전트의 신원과 권한을 확인하는 새로운 인프라로 활용될 수 있다는 분석이다.

김지형 SK텔레콤 디지털플랫폼사업담당은 22일 뉴스룸 기고문을 통해 "AI 에이전트가 다양한 서비스를 오가는 시대에는 에이전트와 실제 사용자를 연결하고 확인하는 기반으로서 번호의 의미가 새롭게 부각될 수 있다"고 밝혔다.

김지형 SKT 디지털플랫폼사업담당 [사진=SKT]

AI는 질문에 답하는 단계를 넘어 이용자의 의도를 파악해 직접 행동하는 방향으로 진화하고 있다. 앞으로는 이용자가 앱이나 웹사이트에 일일이 접속하지 않아도 AI 에이전트가 상품을 비교하거나 식당을 예약하고 일정을 관리하는 일이 가능해진다.

문제는 AI가 실제 행동에 나설수록 신뢰와 권한 관리가 중요해진다는 점이다. 어떤 에이전트가 누구를 대신하는지, 이용자가 어디까지 권한을 부여했는지 확인해야 한다. 결제 등 중요한 단계에서는 이용자에게 다시 승인을 받고 에이전트가 수행한 업무와 결과를 확인할 수 있는 장치도 필요하다.

SKT는 이 과정에서 통신사가 새로운 역할을 맡을 수 있다고 보고 있다. 통신사는 전화번호를 기반으로 가입자를 확인하고 메시지와 인증을 통해 사람과 서비스를 연결해 왔다. 특히 전화번호는 특정 앱이나 플랫폼에 종속되지 않는 만큼 여러 서비스를 오가는 AI 에이전트와 실제 이용자를 연결하는 수단으로 활용할 수 있다는 설명이다.

통신사의 역할도 네트워크 연결에서 AI 에이전트의 신원과 권한을 확인·관리하는 영역으로 넓어질 수 있다. 에이전트가 이용자로부터 허용받은 범위를 관리하고 추가 승인이 필요한 순간에는 이용자와 에이전트를 다시 연결하는 식이다.

SKT는 이를 구체화하기 위한 글로벌 표준화 작업에도 나섰다. 지난 15~18일 서울 SKT타워에서 열린 제99차 세계이동통신사업자연합회(GSMA)에서 'AI와 메시징의 진화(AI and the Evolution of Messaging)' 특별 세션을 주관했다.

SKT는 이 자리에서 AI 에이전트가 예약이나 결제를 실행하기 전 이용자가 직접 내용을 확인하고 승인할 수 있도록 차세대 메시징 서비스인 RCS를 확인·승인 채널로 활용하는 방안을 표준 안건으로 제안했다. 별도 앱 설치 없이 이용할 수 있는 RCS를 사람과 AI 에이전트가 만나는 접점으로 만들겠다는 구상이다.

향후 AI 에이전트가 거래까지 수행하면 통신사의 역할은 결제와 권한 관리 영역으로 더욱 넓어질 가능성이 있다. SKT는 기존 결제수단뿐 아니라 스테이블코인 등 디지털 자산과 Web3 기술을 에이전트의 자격·권한·거래 이력을 관리하는 수단으로 활용하는 방안도 가능성 차원에서 제시했다.

김 담당은 "통신사는 그동안 사람과 서비스를 연결하며 축적해 온 경험을 바탕으로 이러한 새로운 관계를 뒷받침할 수 있다"며 "전화와 메시지, 번호와 인증 등 우리가 쌓아온 역량을 새로운 방식으로 연결해 AI 에이전트가 일상에서 자연스럽고 책임 있게 작동할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com