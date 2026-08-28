세종시, 중국 샨시·구이저우와 '경제·문화' 협력 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박성수 부시장 현지 방문...기업 진출·빅데이터 등 교류 사업 구체화

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 중국 샨시성·구이저우성과 기업 진출, 빅데이터·스마트시티, 청년·문화예술 교류 등 실질협력을 강화한다.

시에 따르면 박성수 경제부시장은 지난 25일부터 28일까지 중국 샨시성과 구이저우성을 방문해 현지 정부와 기관, 기업 관계자들을 만나 경제·산업·문화 분야 협력 방안을 논의했다.

박성수 세종시 경제부시장이 지난 25일부터 28일까지 중국 샨시성과 구이저우성을 방문해 경제·디지털·문화 분야의 실질적인 협력 방안을 논의했다. [사진=세종시] 2026.08.28 vincent977@newspim.com

이번 방문은 10년 넘게 이어온 양 지역 간 우호관계를 교류에 그치지 않고 기업 진출과 미래산업, 문화예술 등 구체적인 협력사업으로 연결하기 위한 것이다.

박 부시장은 방문 첫날 주시안 대한민국 총영사관을 찾아 중국 서부지역의 경제·산업 동향을 공유받고 세종시 기업의 현지 시장 진출과 투자·경제 교류 확대 방안을 협의했다. 이어 샨시성을 방문해 리지우홍 부성장과 면담하고 경제·청년·문화 분야의 교류 확대 방안을 논의했다.

샨시성은 세종시의 첫 해외 우호협력 도시로 양 지역은 11년간 교류를 이어오고 있다. 이번 면담에서는 세종시 기업의 중국 시장 진출과 투자 유치, 청년 교류, 문화, 전시 교류 프로그램을 마련하기로 했다.

박 부시장은 "샨시성은 첨단산업과 풍부한 역사문화 자산을 함께 갖춘 지역"이라며 "기업의 해외시장 진출을 비롯해 청년 교류와 박물관·문화전시 등 양 지역의 강점을 살린 협력사업을 폭넓게 발굴하겠다"고 말했다.

샨시역사박물관에서는 샨시성 문화재를 세종시에 전시하는 구체적인 방안도 협의했다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 시안무역관에서는 샨시성의 투자환경과 산업 동향을 공유받고 지역 기업의 중국 시장 진출을 지원할 수 있는 방안을 모색했다.

박성수 세종시 경제부시장이 지난 25일부터 28일까지 중국 샨시성과 구이저우성을 방문해 경제·디지털·문화 분야의 실질적인 협력 방안을 논의했다. [사진=세종시] 2026.08.28 vincent977@newspim.com

구이저우성에서는 디지털·산업 분야 협력 가능성을 집중적으로 살폈다. 박 부시장은 구이저우성 상무청과 보세구, 현지 기업 관계자들과 경제간담회를 갖고 지역 산업 전략과 기업 지원정책 등을 소개하며 양 지역 간 경제협력 방안을 논의했다.

현대자동차 빅데이터센터에서는 지역의 스마트시티 비전을 설명하고 빅데이터를 활용한 도시 혁신과 미래자동차 산업 분야의 협력 가능성을 논의했다.

구이저우성 정부 관계자들과 면담에서는 행정수도 세종의 역할과 비전을 비롯해 3대 클러스터와 5대 전략산업을 중심으로 한 경제자족도시 조성 구상을 소개하고 디지털·미래산업 분야의 교류 확대 방안을 모색했다. 이와 함께 구이저우성 초청으로 '2026 중국 국제 빅데이터 산업 박람회'에 참가해 인공지능(AI), 데이터, 디지털산업 관련 최신 기술과 운영 사례를 살펴봤다.

문화예술 분야에서도 구체적인 교류 성과도 마련했다. 박 부시장은 구이저우 공연예술단체와 면담을 갖고 양 지역 간 공연·문화예술 교류 확대 방안을 논의했으며, 오는 10월 열리는 '세종한글축제'에 구이저우성 공연단을 초청하기로 했다.

박 부시장은 "이번 방문을 통해 샨시성·구이저우성과 10여 년간 쌓아온 우호와 신뢰를 경제와 산업, 문화 분야의 실질적인 협력으로 넓힐 수 있는 기반을 마련했다"며 "이번에 논의한 사업들이 구체적인 성과로 이어질 수 있도록 양 지역과 긴밀히 소통하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com