카카오뱅크, 2분기 중·저신용 대출 5200억원 공급

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 올해 2분기 중·저신용자를 대상으로 5200억원 규모의 신용대출을 공급했다고 28일 밝혔다.

상반기 누적 공급액은 1조원으로, 2017년 출범 이후 중·저신용 대출 누적 공급액은 16조원을 넘어섰다.

[이미지= 카카오뱅크]

2분기 중·저신용 대출 잔액 비중은 31.9%, 신규 취급 비중은 38.4%로 집계돼 정부 목표치(잔액 30%, 신규 32%)를 각각 상회했다.

카카오뱅크는 2021년 수립한 공급 목표를 인터넷은행 중 유일하게 달성한 데 이어, 재설정된 목표치 역시 매 분기 충족하고 있다.

30% 이상의 중·저신용 대출 비중을 지속하는 가운데 연체율은 0.51%로 안정적인 수준을 유지했다.

2분기 중신용대출을 받은 이용자 중 50%는 대출 실행 1개월 이내에 신용점수가 평균 47점 상승했다. 전체 중신용대출 이용자 가운데 21%는 신용도가 개선돼 고신용자로 전환됐다. 기존 비은행권 대출을 상환하는 과정에서 고금리 부채 감소 효과가 작동해 신용점수 상승으로 이어진 것으로 풀이된다.

신용대출 갈아타기 서비스를 통해 카카오뱅크로 대환한 이용자 중 47%는 중·저신용자로 나타났다. 이 가운데 비은행업권 대출을 대환한 비중은 57%로 집계됐다. 대환을 진행한 중·저신용 고객은 평균 3.2%p, 비은행업권 전환 고객은 평균 5.6%p의 금리 인하 효과를 얻었다.

카카오뱅크는 비금융 데이터를 활용한 신용평가모형을 통해 금융 거래 정보가 부족한 대출 신청자를 추가 선별하고 있다고 설명했다.

카카오뱅크 관계자는 "금융 취약계층을 대상으로 자금 공급을 이어가고 있다"며 "신용평가모형 개선과 리스크 관리 역량을 바탕으로 관련 지원을 지속하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com