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PF 6조 넘던 롯데건설, 2조대로 줄였다…원가율도 80%대로

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AI 핵심 요약

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  • 롯데건설이 28일 상반기 영업이익 1728억원을 기록했다
  • 고원가 현장 종료와 신규 현장 개선으로 원가율이 80%대로 낮아졌다
  • PF와 부채비율은 줄었지만 현금유출과 홈플러스 PF는 과제다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 영업익 1728억원·영업이익률 5.3%
영업익 4배·부채비율 160%대
공사미수금 회수 여부가 다음 관문

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설의 수익성이 빠르게 회복되고 있다. 올해 상반기 영업이익이 지난해 연간 실적을 넘어선 가운데 고원가 사업장 종료와 신규 현장의 채산성 개선으로 원가율도 80%대로 낮아졌다. 프로젝트파이낸싱(PF) 부담과 부채비율도 줄었지만 공사비 선투입에 따른 현금 유출과 홈플러스 관련 PF는 향후 관리해야 할 변수로 남았다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 외형 줄었지만 이익은 4배…원가 부담 벗어났다

28일 롯데건설 반기보고서에 롯데건설의 올해 상반기 연결기준 매출은 3조2804억원으로 지난해 같은 기간보다 12.5% 감소했다. 영업이익은 409억원에서 1728억원으로 4배 이상 늘었다. 지난해 연간 영업이익 1054억원도 반년 만에 넘어섰다. 영업이익률 역시 지난해 상반기 1.1%에서 5.3%로 상승했다.

외형 축소에도 수익성이 크게 뛴 것은 공사 원가 부담이 낮아진 영향이 크다. 원자잿값과 인건비가 급등하던 시기에 착공한 고원가 현장들이 순차적으로 마무리되는 동시에 원가 상승분을 공사비에 반영한 신규 현장의 매출 비중이 높아졌다.

매출원가율은 지난해 연간 92.8%에서 올해 1분기 91.7%, 2분기 88.8%까지 떨어졌다. 건축·주택부문의 원가율이 개선됐고 손실을 내던 플랜트부문도 매출총이익을 내는 구조로 돌아섰다. 한국신용평가는 건축과 플랜트부문의 손실 반영이 상당 부분 마무리된 만큼 신규 착공 현장의 매출 비중이 높아지면 일정 수준의 이익 창출 흐름이 이어질 것으로 봤다.

김상수 한국신용평가 수석애널리스트는 "건축 및 플랜트 부문의 손실 반영이 상당 부분 마무리된 가운데, 신규 착공 현장의 매출 비중 확대와 진행 현장의 개선된 원가율 수준 등을 감안하면 당분간 일정 수준의 이익 창출 기조가 유지될 것으로 전망된다"고 분석했다.

앞으로 매출을 뒷받침할 일감도 확보돼 있다. 올 6월 말 롯데건설의 착공 수주잔고는 13조7000억원, 아직 착공하지 않은 사업까지 포함하면 총 38조9000억원 수준이다. 최근에는 분양 위험이 상대적으로 낮은 정비사업을 중심으로 수주를 이어가고 있다.

진행 중인 주택사업의 분양 성과도 비교적 안정적이다. 같은 기간 기준 진행 중인 주택사업 4만6371가구의 평균 분양률은 90.7%다. 전체의 47.0%를 차지하는 정비사업 2만1813가구의 분양률은 96.5%로 나타났다.

◆ 본업 살아나자 재무지표 개선…PF 2조원대로

본업에서 이익을 내는 힘이 회복되는 동안 PF 위험을 줄이는 작업도 이어졌다. 2022년 말 6조원을 웃돌았던 롯데건설의 PF 보증 규모는 본PF 전환과 사업장 정리 등을 거쳐 올해 6월 말 2조4000억원대로 줄었다.

PF 유동화증권의 상환·차환 부담 역시 과거보다 완화됐다는 분석이다. 주요 프로젝트의 본PF 전환과 사업장 정리 등이 이어지면서 정비사업을 제외한 도급사업 PF 보증도 2조1229억원까지 낮아졌다.

박찬보 한국기업평가 선임연구원은 "시장성 유동화증권을 해소하고, PF 만기·차환 위험을 줄이려고 만든 '샬롯펀드'와 장기대출 등을 중심으로 조달구조를 장기화하면서 단기 차환 및 유동성 리스크가 과거 대비 상당 수준 완화됐다"며 "홈플러스 관련 위험은 남아 있지만 보유 유동성과 담보가치 등을 감안하면 일정 수준 대응이 가능할 것"이라고 평가했다.

부채비율도 하락했다. 지난해 말 186.7%였던 연결기준 부채비율은 지난 6월 말 162.8%까지 낮아졌다. 지난해 12월과 올해 1월 각각 3500억원씩 총 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행해 자본을 확충한 효과가 컸다.

자본총계는 지난해 말 3조1614억원에서 3조6150억원으로 14.3% 증가했다. 현금 및 현금성자산도 28.9%(6369억→8209억원) 개선됐다.

롯데건설 관계자는 "사업성 위주의 선별 수주와 전사적 원가 관리 노력이 실질적 이익 창출로 이어지며 재무 정상화 궤도에 안정적으로 진입했다"며 "앞으로도 철저한 리스크 관리와 내실 경영을 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

◆ 이익 다음은 현금…차입금·홈플러스는 남은 과제

수익성과 주요 재무비율이 개선됐지만 아직 모든 지표가 같은 방향으로 움직이는 것은 아니다. 공사가 진행되는 동안 먼저 투입해야 하는 자금이 늘면서 현금흐름에는 부담이 남아 있다.

상반기 영업활동현금흐름은 6853억원 순유출을 기록했다. 매출채권 및 기타 유동채권도 지난해 말 2조9150억원에서 올해 6월 말 3조3882억원으로 16.2% 증가했다. 공정이 진행된 만큼 매출은 인식됐지만 실제 공사대금 회수까지 시차가 발생하면서 운전자본 부담이 커진 영향이다.

총차입금은 지난해 말 2조6670억원에서 6월 말 3조2318억원으로 21.2% 늘었다. 진행 중인 상당수 사업장의 준공이 2027년 하반기에 몰려 있어 당분간 공사비 선투입 부담이 이어질 것으로 보인다. 반대로 이들 사업장이 준공된 뒤 공사미수금이 정상적으로 회수되면 재무 개선이 가능하다. 

홈플러스 관련 PF도 관리 대상이다. 6월 말 기준 롯데건설이 보증을 제공하고 있는 홈플러스 점포 개발사업 관련 후순위 PF는 5738억원이다. 

본PF 전환을 마친 부천상동점은 이달 '상동역 롯데캐슬 시그니처'로 분양에 나섰다. 1순위 청약에서는 일반공급 1536가구 모집에 2576명이 신청해 평균 경쟁률이 1.68대1에 그쳤고 일부 주택형은 모집 인원을 채우지 못했다. 전용 84㎡ 최고 분양가가 16억3800만원으로 책정되는 등 주변 시세보다 높은 분양가격이 청약 흥행의 부담으로 작용했다는 평가다.

동대문점 또한 본PF 전환을 마쳤고 영등포점은 매각됐다. 나머지 점포의 처리와 홈플러스 회생절차 진행에 따른 불확실성은 남아 있다. 박 선임연구원은 "홈플러스 관련 자산의 입지와 담보가치 등을 고려하면 우발채무 전액이 실제 손실로 이어질 가능성은 제한적일 것"이라며 "다만 대위변제가 현실화되면 자금이 먼저 빠져나간 뒤 자산 매각 등을 통해 회수하기까지 상당한 시간이 필요할 수 있다"고 지적했다.

chulsoofriend@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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