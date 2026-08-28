외교부 "네팔 홍수 고립 한국인 1명·대사관 직원 군헬기로 이송"

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두산에너빌리티 현장소장, 현지인 직원 구조 위해 잔류했다가 대피

별도 연락 두절 한국인 9명…정부, 임차 헬기 투입해 수색·구조 계획

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 네팔 홍수로 수력발전소 건설 현장에 고립됐던 한국인 10명이 모두 안전지역으로 이송됐다. 현지인 직원들의 대피를 돕기 위해 현장에 남아 있던 두산에너빌리티 소속 현장소장도 네팔 군 헬기를 통해 대피했다.

외교부는 28일 "네팔 라수와 지역에서 고립, 임시대피소에 잔류해 있던 우리 국민 1명 및 대사관 직원 1명이 금일 오후 네팔 군 헬기로 안전지역으로 이송됐다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 네팔과 중국 티베트 지역에서 대규모 산사태와 홍수가 발생해 390여 명이 숨지고 1500명 이상이 실종됐다. 네팔 라수와 지역 수력발전소 건설 현장에서 일하던 한국인 직원 중 고립됐던 10명은 대피하고 9명은 연락이 두절된 것으로 확인됐다. 28일 오전 서울 성북구 주한네팔대사관에 적막감이 감돌고 있다. 2026.08.28 kunjoo@newspim.com

앞서 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 9명은 27일 네팔 군 헬기를 통해 현장에서 빠져나왔다. 현장소장은 현지인 직원들이 모두 구조될 때까지 남겠다는 뜻을 밝혔고, 이에 주네팔대사관 직원도 현장에 남아 그의 안전한 대피를 지원했다.

이날 현장소장까지 안전지역으로 이동하면서 네팔 홍수 직후 수력발전소 건설 현장에 고립됐던 두산에너빌리티 소속 한국인 10명은 모두 대피를 마쳤다. 이들의 건강 상태는 외견상 양호한 것으로 알려졌다.

별도로 연락이 끊긴 한국인 9명에 대한 수색·구조 작업은 계속되고 있다. 이들은 현지 수력발전소 건설 현장에 파견된 한국남동발전 직원 3명과 두산에너빌리티 직원 6명이다.

정부는 네팔 당국의 운행 허가가 나오는 대로 임차 헬기를 투입해 사고 현장에 직접 접근, 연락 두절자들에 대한 수색·구조에 나설 계획이다.

rkgml925@newspim.com