네팔 홍수 사망자 543명·실종 1535명…한국인 9명 수색 난항

네팔 538명·티베트 5명 사망…실종자 1535명 집계

한국남동발전 3명·두산에너빌리티 6명 연락 두절

네팔 당국 "헬기 투입했지만 터널 입구조차 파악 어려워"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 네팔과 중국 접경 지역에서 발생한 대규모 홍수와 산사태로 인한 인명 피해가 사흘째 이어지고 있다. 네팔과 중국 티베트자치구에서 확인된 사망자는 500명을 넘어섰고 실종자도 1500명을 웃도는 가운데, 현지 수력발전소 건설 현장에 파견된 한국인 9명도 여전히 연락이 끊긴 상태다.

28일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 네팔 당국은 지난 26일 북부 바그마티주 일대에서 발생한 홍수로 현재까지 538명이 숨진 것으로 집계했다. 중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서도 이번 홍수와 연관된 산사태로 5명이 사망하면서 양국의 사망자는 모두 543명으로 늘었다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 네팔과 중국 티베트 지역에서 대규모 산사태와 홍수가 발생해 390여 명이 숨지고 1500명 이상이 실종됐다. 네팔 라수와 지역 수력발전소 건설 현장에서 일하던 한국인 직원 중 고립됐던 10명은 대피하고 9명은 연락이 두절된 것으로 확인됐다. 28일 오전 서울 성북구 주한네팔대사관에 적막감이 감돌고 있다. 2026.08.28 kunjoo@newspim.com

실종자도 급증했다. 네팔에서 977명, 티베트에서 558명이 실종된 것으로 파악되면서 전체 실종자는 1535명으로 집계됐다. 실종자 가운데는 인도와 미국 등 30여개국 출신 외국인 500여명도 포함된 것으로 전해졌다.

한국인 실종자 수색도 난항을 겪고 있다. 현재까지 연락이 두절된 한국인은 현지 수력발전소 건설 현장에 파견된 한국남동발전 직원 3명과 두산에너빌리티 직원 6명 등 9명이다.

앞서 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 10명도 홍수로 현장 주변 도로가 유실되면서 고립됐으나, 이 가운데 9명은 27일 네팔 군 헬기를 통해 안전지역으로 이동했다. 현장에 남았던 소장 1명과 주네팔대사관 직원 1명도 이날 오후 네팔 군 헬기로 대피하면서 고립됐던 두산에너빌리티 직원 10명은 모두 안전지역으로 이송됐다.

네팔 당국은 수력발전소 건설 현장에 대한 구조 작업을 이어가고 있다. 특히 연락이 끊긴 한국인 직원들이 근무했던 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 터널에는 100여명이 갇힌 것으로 파악돼 구조 당국이 헬기 등을 투입하고 있다.

라자 람 바스넷 네팔군 대변인은 "헬기 2대를 투입했지만 터널 입구조차 파악하기 어렵다"고 현장 상황을 전했다. 네팔 총리실은 터널에 고립된 노동자와 지역 주민 350여명을 구조했으며, 추가로 남아 있는 100여명의 대피를 위해 구조 작업을 계속하고 있다고 밝혔다.

네팔 정부는 자국 구조 역량을 강조하며 외국의 직접적인 수색·구조 지원은 당장 필요하지 않다는 입장이다. 한국을 비롯해 인도·중국·미국·영국·일본·스리랑카·방글라데시 등이 구조팀 파견 의사를 밝혔지만 네팔 측은 현재 자국 보안기관이 구조 작업을 수행할 수 있다는 판단을 내린 것으로 알려졌다.

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