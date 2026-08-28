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뉴욕증시 프리뷰, 워시 잭슨홀 연설 대기…AI 랠리 숨 고르기

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AI 핵심 요약

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  • 28일 미국 증시 선물이 보합세를 보였고 워시 의장 잭슨홀 연설을 앞두고 관망했다.
  • 엔비디아발 AI 랠리는 숨을 고르며 반도체주가 전날 급등 뒤 되밀렸다.
  • 페이팔과 마벨은 급락했고 갭과 어펌은 호실적에 큰 폭 상승했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 28일(현지시간) 미국 주요 주가지수 선물이 보합권에서 움직이고 있다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 연설을 앞둔 탓에 시장이 관망하는 모양새다. 전날 엔비디아 실적으로 불붙었던 인공지능(AI) 랠리는 숨을 고르고 있다.

이날 오전 8시 14분 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 50.0포인트(0.09%) 상승한 5만3671.00을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 0.25포인트(0.00%) 내린 7742.25, 나스닥100 선물은 84.00포인트(0.28%) 하락한 2만9611.75를 가리켰다.

시장의 시선은 취임 후 처음으로 잭슨홀 기조연설에 나서는 워시 의장의 입에 쏠려 있다. 그동안 금리 전망에 대해 말을 아껴왔으나 지난주 재무부가 채권시장을 진정시키기 위한 조치를 내놓으면서 이번 연설의 무게가 커졌다. 이달 물가 지표가 엇갈린 만큼 통화정책 방향에 대한 단서가 나올지가 관심사다.

스톤엑스 애널리스트들은 "워시 의장이 잭슨홀에서 9월 인상을 미리 약속할 필요는 없다"며 "앞으로 몇 주나 몇 달 안에 물가가 내려가지 않으면 긴축이 필요하다는 점만 확립하면 된다"고 설명했다. 이어 "그렇게 하면 위원회와의 간극을 메우면서 9월 동결 여지도 남길 수 있다"면서도 "다만 그가 그런 명확성을 제시할지에 대해서는 회의적"이라고 덧붙였다.

연준 인사들의 물가 경고는 이어지고 있다. 전날 3명이 물가 우려를 표명했고 이 가운데 최소 2명은 금리 인상 지지 입장을 재확인했다. CME 페드워치에 따르면 자금시장 참가자들은 9월 인상 확률을 35.9%로 반영하고 있다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.28 mj72284@newspim.com

반도체주는 전날 급등 이후 되밀리고 있다. 엔비디아는 개장 전 0.5% 내렸고 마이크론테크놀로지와 인텔이 각각 1.8% 하락했다.

글렌미드의 마이크 레이놀즈 투자전략 부사장은 "반도체 기업에 대해 투자자들은 새로운 촉매를 갈망하고 있다"며 "데이터센터 구축이 매출 증가로 이어진다는 점은 시장이 이해했지만 그다음은 무엇이냐는 질문에 대한 답이 뚜렷하지 않은 경우가 있다"고 진단했다.

마벨테크놀로지는 6.9% 급락했다. 2027년 매출 전망을 상향했음에도 알파벳 구글과 맺은 AI 반도체 계약에서 매출이 언제 발생할지에 대한 의구심이 제기됐다. 이 종목은 전날 종가 기준 올해 180% 넘게 올랐던 터라 차익 실현 압력도 작용한 것으로 보인다.

페이팔은 15% 넘게 빠졌다. 블룸버그통신은 전날 사모펀드 어드벤트와 결제업체 스트라이프로 구성된 컨소시엄이 페이팔 인수 추진을 접기로 했다고 보도했다.

반면 갭은 14% 넘게 올랐다. 업계 베테랑인 마이클 프랜시스를 올드네이비 최고경영자(CEO)로 선임하고 연간 이익 전망을 상향한 것이 호재로 작용했다.

어펌홀딩스는 13% 뛰었다. 1분기 매출 전망이 시장 예상을 웃돌았고 쇼피파이와 글로벌 제휴를 확대해 호주에서 숍페이 할부 서비스를 시작한다고 밝혔다. 일래스틱은 연간 조정 주당순이익(EPS) 전망을 올리며 18% 급등했다. 솔스티스어드밴스드머티리얼스는 엘리먼트솔루션스와 합병 계약을 상호 해지하기로 하면서 15% 상승했다.

오토데스크는 3분기 조정 EPS 전망이 시장 예상에 못 미치며 4% 내렸다. 씨티는 하반기 매출 증가세가 둔화되는 것으로 보인다고 평가했다. 센티넬원은 연간 조정 EPS 전망이 기대에 미치지 못해 3% 하락했다. 울타뷰티는 할인과 판촉 확대가 마진을 압박하며 1%가량 밀렸다.

이날 장중에는 8월 미시간대 소비자심리지수 확정치가 발표되며 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재의 연설도 예정돼 있다.

주요 지수는 주간 기준으로는 상승세를 유지하고 있다. 이 수준이 마감까지 이어지면 국채 금리 급등으로 주가가 눌렸던 지난주 낙폭을 일부 만회하게 된다.

mj72284@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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