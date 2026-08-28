조희대, 靑 대법관 재제청 요구에 "국민께 심려 끼쳐 송구…내주 정리"

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 청와대가 대법관 후보 서면 제청을 반려한 것에 대해 조희대 대법원장이 "국민 여러분께 심려를 끼쳐서 송구하다"면서 "다음 주 중 (대법원의 입장이) 정리되면 공식적으로 알려드리겠다"고 28일 밝혔다.

조 대법원장은 이날 서울 서초동 대법원 퇴근길에서 이같이 말했다.

지난 2025년 11월 4일 시정연설을 위해 국회를 방문한 이재명 대통령(왼쪽)이 4일 국회의장접견실에서 열린 환담에서 조희대 대법원장(오른쪽)과 악수하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

앞서 조 대법원장은 지난 18일 노태악 전 대법관 후임으로 손봉기 부장판사를 대법관 후보자로 청와대에 서면 제청했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 청와대 춘추관 브리핑에서 "이번 노 전 대법관 후임에 대한 제청은 절차적 완결성을 충분히 갖추지 못했다"라고 비판했다.

그러면서 강 대변인은 "손 후보에 대해 국회에 임명 동의안을 제출하지 않기로 했다"며 조 대법원장이 대법관 후보자를 재제청할 것을 요구했다.

조 대법원장은 "(재제청에 대한) 자세한 내용은 검토 중이다"며 "다음 주 중 정리가 되면 여러분들에게 공식으로 알려드리겠다"고 했다.

대법관후보추천위원회를 다시 꾸릴 예정인지에 대해서는 "다음 주 정리되면 정식으로 말씀드리겠다"고 언급했다.

100wins@newspim.com