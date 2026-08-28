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대부업체 빚까지 사들여 없앤다…정부, 7년 이상 연체채권 최대 5.6조 매입

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 28일 취약차주 지원방안을 내놔 연체채권 매입·소각을 추진했다
  • 소상공인 7% 이상 대출은 4.5% 대환 대상으로 넓히고 지원도 확대했다
  • 햇살론·미소금융 늘리고 장기 고정금리 주담대도 유도하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유동화회사 1조1000억·대부업권 최대 4조5000억 매입…4분기 중 규모 확정
소상공인 대환 승인시점 2025년 말까지 확대…희망드림대출 3조원으로 증액
한은, 금중대 금리 동결…수은, 중기 특수채권 162억 첫 일괄 소각
자영업 연체율 5.3%→12.7%…청년 미소금융 한도 1000만원으로 확대

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 금리 상승기에 취약차주의 상환 부담이 커지는 것을 막기 위해 유동화회사와 대부업체가 보유한 장기연체채권을 새도약기금으로 최대한 매입해 소각하거나 조정한다.

소상공인이 진 연 7% 이상 고금리 대출을 4.5%로 갈아탈 수 있는 대환대출 대상도 넓힌다.

재정경제부는 28일 관계부처 합동으로 이 같은 내용의 '금리 상승기 대비 취약차주 지원방안'을 발표했다. 한국은행이 기준금리를 3.0%로 올리며 금리 상승기에 진입하자, 두세 달 전부터 관계부처가 준비해 온 1차 대책이다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.08.27 hyun9@newspim.com

◆ 유동화·대부업 연체채권 매입…"잠재 대상 7조 추산"

취약차주의 연체 상황은 코로나19 이전보다 나빠졌다. 전 금융권 취약차주 연체율은 자영업자가 2021년 평균 5.3%에서 올해 1분기 12.7%로, 가계는 6.8%에서 10.9%로 뛰었다. 은행권 중소기업·개인사업자 연체율도 같은 기간 올랐다.

코로나19 당시 공급된 소상공인 금융지원도 상당 부분 남아 있다. 2020~2023년 은행권과 정책금융으로 이뤄진 개인사업자 대출 358조7000억원 가운데 미상환 잔액이 154조7000억원(43.1%)이며, 이 중 3개월 이상 장기 연체 비율은 4.1% 수준이다.

정부는 우선 장기 연체 자영업자·소상공인의 채무조정을 강화한다. 기존 새도약기금은 2018년 6월 이전 연체채권만, 새출발기금은 신청자만 대상으로 해 코로나 시기 장기연체가 사각지대에 놓여 있었다.

이를 메우기 위해 지난 6월 전수조사를 토대로 유동화회사(1조1000억원)와 대부업권(최대 4조5000억원)이 보유한 5000만원 이하·7년 이상 장기연체채권을 새도약기금이 최대한 사들여 소각하거나 조정한다.

전체 대상은 이보다 클 수 있다.

정부 관계자는 "미상환 잔액 154조원 중 장기연체 비율이 4% 수준으로 잠재 대상은 7조원가량으로 추산된다"며 "상환 능력을 잃은 채권은 매입해 소각하고, 능력이 있으면 새출발기금처럼 원금을 감면하거나 상환기간을 연장하는 식으로 나눠 접근할 것"이라고 말했다.

이어 "파급효과가 큰 만큼 방식과 규모는 4분기 중 확정하겠다"고 덧붙였다. 정부는 2027년 코로나 시기 어려움을 겪은 자영업자·소상공인을 대상으로 채무감면부터 신용회복, 재기까지 단계별 지원도 추진한다.

금융공공기관이 보유한 20년 이상 장기연체채권은 올해 하반기 일괄 소각하고, 상환 능력이 없는 채무는 시효 완성 등으로 정리한다. 한국수출입은행이 중소기업 장기 미상환 특수채권 162억원을 처음 일괄 소각하고 연대보증인 채무도 함께 없앤다.

정부 관계자는 "20년 넘은 연체채권은 상환 가능성이 사실상 없는데도 장부에만 남아, 기관에도 도움이 안 되고 당사자는 기록 탓에 금융활동이 막힌다"고 설명했다.

이 밖에 12월26일 일몰 예정인 기업구조조정촉진법 연장, 캠코 DIP금융의 지자체 이자보전 협약 확대, 취약채무자 개인회생·파산 지원 확대도 담았다.

'버티면 탕감해준다'는 도덕적 해이 우려에 대해 정부 관계자는 "악의로 빚을 갚지 않고 탕감받는 경우는 미미한 수준"이라며 "대상자가 같은 업종으로 재창업하지 못하게 막고 임금근로자 전환을 유도하는 등 중기부·고용부와 세심한 장치를 뒀다"고 말했다.

성실상환자가 박탈감을 느끼지 않도록 인센티브도 함께 확대한다는 방침이다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.08.27 hyun9@newspim.com

◆ 소상공인 대출 4.5%로 전환…한은은 금중대 금리 묶어

빚을 성실히 갚는 중소기업·소상공인에는 금리·보증료 인센티브를 확대한다. 기업은행 '소상공인 희망 Dream 대출' 공급을 올해 1조5000억원에서 3조원으로 늘리고, 신용보증기금 소상공인 스텝업 특례보증의 보증료율 우대 폭을 9월부터 0.3%포인트(p)에서 0.4%p로 넓힌다.

수출입은행은 구조조정 기업이 연체 없이 상환하면 자금원가 이하 금리를 주는 이자감면 제도를 9월 신설한다.

특히 한국은행은 기준금리를 0.25%p 올리면서도 지방 중소기업 등에 저리로 공급되는 금융중개지원대출 금리는 연동해 올리지 않고 동결했다.

정부 관계자는 "금융중개지원 규모가 30조원에 이르는데, 이를 낮은 금리로 공급하면 금융기관이 지렛대 삼아 지방 중소기업 대출을 늘릴 수 있다"고 말했다. 한은은 내년 이 제도를 지방 중소기업·개인사업자 중심으로 개편하며, 수은·산은의 온렌딩 공급액도 확대한다.

고금리 대출을 갈아타는 지원도 넓힌다. 소상공인시장진흥공단 대환대출은 연 7% 이상 대출을 4.5%로 바꿔주는 상품으로, 대상 대출 승인 시점을 '2025년 6월30일 이전'에서 '2025년 12월31일 이전'으로 올해 하반기 넓힌다. 산업은행 안심금리전환 지원자금 한도는 올해 1조원에서 내년 1조5000억원으로 늘린다.

'중·저신용자 지원이 고신용자 금리로 전가된다'는 우려에 대해 정부 관계자는 "금융회사들의 영업 상황이 좋아 사회적 기여를 감당할 수준"이라며 "정상 대출자의 금리를 높이는 부작용이 당장 확대되진 않도록 관리하겠다"고 말했다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.08.27 hyun9@newspim.com

◆ 미소금융 한도 두 배로…장기 고정금리 주담대 유도

중·저신용자 대상 정책서민금융도 늘린다. 햇살론 일반·특례보증 연간 공급을 올해 5조9000억원에서 내년 6조2000억원으로 확대하고, 내년 연 4.5%·만기 10년의 소액 장기대출도 내놓는다.

청년 미소금융 대출한도는 내년 500만원에서 1000만원 이내로 확대한다. 대상에는 기존 신용평점 하위 20% 이하와 기초수급·차상위계층 등에 더해 '하위 50% 이하이면서 연소득 3500만원 이하' 청년이 추가된다.

금리 상승에 대비한 고정금리 대출도 늘린다.

정부는 올해 하반기 은행권이 10년 이상 순수 장기 고정금리 주택담보대출을 내놓도록 인센티브를 주고, 내년 4억원 이하 비(非)아파트 대상 '월세로 집 사는' 정책모기지 출시도 추진한다.

금융당국은 12월까지 연체 이력뿐 아니라 신용회복·성장성을 반영하도록 개인신용평가체계를 개편하고, 소상공인에는 매출·업종·상권 등 비금융정보로 성장성을 평가하는 특화 신용평가모형(SCB)을 도입한다.

hyun9@newspim.com

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김현태, 계엄 가담 1심 징역 12년 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 불구속 상태로 재판을 받아온 김 전 단장은 이날 실형 선고를 받으면서 법정 구속됐다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12·3 비상계엄 직후 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.08.27 photo@newspim.com 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 '계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐'이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 재판부는 실형이 선고된 김현태 전 단장, 이상현 전 단장, 김대우 전 단장에 대해선 도주 및 증거인멸 염려가 있다고 보고 법정 구속했다. 다만 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 재판부는 이들에게 폭동에 가담할 의사나 국헌문란 목적이 있었다고 보기 어렵다고 봤다. 재판부는 이날 피고인들에 대한 양형 이유를 밝히며 "국가 안전보장과 국토 방위의 신성한 의무를 저버리고 국가와 국민을 위해 사용해야 할 군사력을 개인과 특정 세력의 이익을 위해 사용했다"고 판시했다. 그러면서 "이 법원은 자유민주주의 국가에서 용납할 수 없는 내란 범행의 엄중한 책임을 피고인들에게 물을 책무를 국가와 사회로부터 요구받았다"며 "사건의 중대성에 상응하는 처벌을 통해 향후 다시는 내란을 도모하거나 가담하지 못하도록 경종을 울려야 한다"고 강조했다. 김현태 전 단장과 이상현 전 단장은 계엄 선포 후 병력을 이끌고 국회로 출동해 내부 봉쇄 등 임무를 지시한 혐의를 받는다. 김대우 전 단장은 방첩사 인력 위주로 체포조를 구성해 이재명 당시 더불어민주당 대표 등 정치권 주요 인사 14명을 체포하려는 데 가담한 혐의를 받고 있다. 고동희 전 처장은 정보사 요원들을 데리고 중앙선관위 청사에 진입해 직원들의 휴대폰을 빼앗은 혐의를 받는다. 김봉규·정성욱 전 단장에게는 이른바 '롯데리아 회동' 모임 등을 거쳐 선관위 직원 체포·구금 임무를 수행할 정보사 요원들을 편성하고 임무를 부여한 혐의가 적용됐다. 박헌수 전 본부장은 방첩사에 보낼 조사본부 수사관 100명을 편성하고 정치인 수용 시설을 파악하도록 지시하는 등 체포조 지원과 구금시설 준비에 관여한 혐의를 받는다. 이들은 군사법원에서 재판을 받다 파면되거나 전역한 뒤 민간인 신분이 되자 내란 특검팀(조은석 특별검사) 요청에 따라 지난 1월 사건이 서울중앙지법으로 이송되면서 재판을 받게 됐다. 박헌수 전 본부장 사건은 별도로 공판이 진행되다가 지난 5월 나머지 피고인 6명의 사건과 병합됐다. 특검팀은 지난달 결심공판에서 김 전 단장에게 징역 18년을 선고해달라고 재판부에 요청한 바 있다. 또 이상현 전 단장에게 징역 15년을, 김대우 전 단장·김봉규 전 단장·정성욱 전 단장에게 징역 12년을, 고동희 전 처장과 박헌수 전 본부장에게 징역 10년을 각각 구형했다. 당시 특검팀은 피고인들에 대해 "병력을 사적으로 동원해 핵심 헌법기관의 권능 행사를 불가능하게 만들어 국가 질서를 파괴하려 했다"고 지적했다. 특검팀은 이날 법정에서 나와 "(선고 결과가) 다소 아쉽기는 하다"면서도 "판결문을 검토해보고 항소 여부를 결정하겠다"는 입장을 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 내란특검팀은 27일 법정 밖으로 나와 판결문을 본 후 항소 여부를 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 2026.08.27 yek105@newspim.com   yek105@newspim.com 2026-08-27 16:24
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李대통령 국정 지지율 50% [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 50%로 집계됐다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24일부터 26일까지 사흘간 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행한 8월 4주차 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령 국정 수행 지지율은 50%로 나타났다. 직전 조사(8월2주차) 대비 1%포인트(p) 올랐다. 반면 '잘못하고 있다'는 부정 평가는 43%로 직전 조사와 동일했다. 이재명 대통령이 25일 청와대 본관에서 37회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.0825 [사진=청와대] 긍정 평가는 40대(61%)와 50대(57%)에서 과반이었다. 또 권역별로는 대전·세종·충청(56%), 전남광주·전북(80%), 강원·제주(63%)에서 과반으로 나타났다. 지지층별로는 더불어민주당(85%), 조국혁신당(70%)에서 높았고, 정치 성향으로는 진보층(76%)에서도 과반이었다. 반면 20대(40%), 30대(45%), 60대(48%), 70세 이상(47%)에서는 지지율이 상대적으로 저조했다. 또 지역별로도 서울(43%), 인천·경기(46%), 대구·경북(32%)에서 저조한 모습을 보였다. 국민의힘 지지층(15%)과 보수층(27%)에서는 지지율이 더 저조했다. 이번 조사에서 정당별 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘 20%로 나타났다. 지난 조사와 비교해 민주당은 1%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 내려갔다. 개혁신당과 조국혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 나타났다. '지지하는 정당이 없다'는 답변은 30%였다. 이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식을 활용했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 15.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-27 12:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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