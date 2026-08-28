천하람 "당 혼란 상황으로 큰 심려 끼쳐...31일에 상세히 말씀드리겠다"

AI 핵심 요약beta
- 천하람 개혁신당 권한대행이 28일 당내 혼란을 사과했다.
- 천 원내대표는 이날 제주경찰청을 찾아 현안을 논의했다.
- 그는 제주 실종 허위 종결 사건의 시스템 개선을 강조했다.
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"당 어수선해도 민생 챙기는 일은 한시도 미룰 수 없어"
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 천하람 개혁신당 당대표 권한대행 겸 원내대표는 28일 "당 안팎의 사정으로 여러 가지 어렵고 혼란스러운 상황이 이어져 국민 여러분과 당원 동지들께 큰 심려를 끼쳐드리고 있다"며 당내 혼란에 대해 사과했다.
천 원내대표는 이날 오전 제주경찰청을 찾아 고평기 청장과 면담을 가진 뒤 기자들을 만나 이같이 밝혔다.
천 원내대표는 "당의 사정이 아무리 어수선하더라도 국민의 생명과 민생을 챙기는 일은 한시도 미룰 수 없기에 오늘 제주 현장을 방문했다"고 설명했다.
그는 이번 제주 실종 허위 종결 사건과 관련해 "경찰관 개인의 일탈이라고만 치부할 문제가 아니고 이번 일을 계기로 제대로 된 시스템의 문제들을 개선해야 된다"는 취지의 이야기를 나눴다고 밝혔다.
이어 "당 안팎의 사정으로 여러 가지 어렵고 혼란스러운 상황이 이어져 국민 여러분과 당원 동지들께 큰 심려를 끼쳐드리고 있다"며 "당을 어떻게 추스르고 이 난관을 헤쳐 나갈지에 대해서는 다음 주 월요일 최고위원회의에서 차분하고 상세히 말씀드리겠다"고 말했다.
jeongwon1026@newspim.com