PIC 사이판, 아이 영어 체험 담은 '키즈 잉글리시 아카데미' 패키지 선봬

AI 핵심 요약beta
- PIC 사이판이 28일 키즈 잉글리시 아카데미 패키지를 선보였다.
- 패키지는 영어 수업과 야외활동, 스포츠, 문화체험을 담았다.
- 2027년 3월 31일까지 판매하며 1박 339달러부터다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드파크 해외호텔법인이 운영하는 PIC 사이판이 아이들이 여행 중 자연스럽게 영어를 접할 수 있는 '키즈 잉글리시 아카데미' 패키지를 2027년 3월 31일까지 선보인다고 28일 밝혔다.
이 패키지는 오전부터 오후까지 수업은 물론 야외 액티비티, 스포츠 강습, 현지 문화 체험 등을 영어로 경험할 수 있는 프로그램으로 구성됐다. 자녀가 프로그램에 참여하는 동안 부모는 리조트에서 휴식하거나 관광·골프·마사지 등 제휴 혜택을 이용할 수 있다.
패키지에는 객실 1박, 올인클루시브 식사(1일 3식·골드 패스), 워터파크·수영장 무제한 이용, 키즈 잉글리시 아카데미가 포함된다. 공식 홈페이지 예약 시 공항 픽업·샌딩 서비스, 4박 예약 시 1박 무료 제공, 키즈 웰컴 기프트, 음료 2잔 등의 혜택도 추가로 제공된다.
패키지는 성인 2인 기준이며 성인 1인당 만 12세 미만 소인 1인의 식사가 무료다. 키즈 잉글리시 아카데미는 소인 최대 2인까지 추가 비용 없이 참여할 수 있고, 체크인 당일을 제외한 투숙 기간 동안 횟수 제한 없이 이용 가능하다. 가격은 1박 기준 339달러(세금 포함)부터이며 2박 이상 투숙 시 예약할 수 있다.
키즈 잉글리시 아카데미는 만 4세부터 만 11세까지 참여할 수 있으며 초급·중급 과정 중 선택할 수 있다. 프로그램은 PIC 사이판의 전문 엔터테인먼트팀 '클럽메이트'가 진행하며, 이들은 다국적 직원으로 구성돼 외국어 능력과 스포츠·레저 강사 자격을 보유하고 있다.
수업은 오전 8시 30분부터 오후 4시 30분까지 전 과정 영어로 진행된다. 말하기·쓰기 학습과 보드게임을 결합한 참여형 수업이 이뤄지며, 오후에는 테니스·농구·암벽등반·수영 등 스포츠 수업과 야외 액티비티를 즐길 수 있다. 사이판 현지 소방서·관공서를 방문하는 '필드 트립'도 주 3회 운영된다.
PIC 사이판 관계자는 "가족여행 중 자녀가 영어를 자연스럽게 접해볼 수 있는 체험형 프로그램에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "아이들이 다양한 상황에서 영어를 사용해볼 수 있고 그 시간 동안 부모도 여유롭게 휴양을 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com