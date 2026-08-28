안동병원 26돌... 경북북부 중증의료거점 역할 '탁월'

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'지역완결형 중증응급의료' 구축...최근 3년 응급환자 10만여명 진료

숙련된 전문의 중심 진료체계·권역센터 연계...이송부터 최종치료까지 '원스톱'

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북북부의 중증응급의료 핵심거점 역할을 충실하게 수행해 온 안동의료재단 안동병원 권역응급의료센터가 26돌을 맞았다.

2000년 권역응급의료센터로 지정된 안동병원은 최근 3년간 응급 환자 10만여 명을 진료하는 등 환자 이송부터 응급 진료, 전문 치료와 최종 치료까지 지역 내에서 이어지는 '지역 완결형 중증응급의료 체계'를 구축하면서 경북북부 중증응급의료의 핵심거점 역할을 탁월하게 수행해 왔다는 평가이다.

경북북부의 중증응급의료 핵심거점 역할을 충실하게 수행해 온 안동의료재단 안동병원 권역응급의료센터가 26돌을 맞았다.[사진=안동병원]2026.08.28 nulcheon@newspim.com

28일 안동병원에 따르면 권역응급의료센터는 최근 3년(2023년~2025년)간 10만 264명의 응급 환자를 진료했다. 지난해인 2025년에는 3만 2797명, 일평균 90명의 응급 환자가 센터를 이용했으며 이 중 KTAS 1~2등급 환자는 3309명, 1~3등급 환자는 2만 5481명으로 집계됐다.

안동병원은 풍부한 임상 경험을 갖춘 숙련된 전문의를 지속적으로 확보하고 중증 응급 환자 발생 시 전문의 중심의 신속한 진료와 의사 결정이 이루어지는 체계를 운영하고 있다.

안동병원의 응급의료 역량은 정부 평가에서도 인정받고 있다. 안동병원 권역응급의료센터는 응급의료기관 평가에서 대구·경북 지역 유일 8년 연속 최상위 등급을 획득했다. 또 비상 진료 체계 유지와 중증·응급 환자 진료 역량 등을 평가하는 비상 진료 기여도 평가에서도 4회 연속 최상위 S등급을 받으며 중증 응급환자 최종 치료거점으로서 역할을 인정받았다.

안동병원의 지역 완결형 응급 의료는 권역응급의료센터를 중심으로 닥터헬기와 권역외상센터, 권역심뇌혈관질환센터 등 중증 응급 의료 인프라가 유기적으로 연계된다.

최근 3년간 닥터헬기는 총 898건 출동해 875명의 중증 응급 환자를 이송했다. 권역외상센터는 중증 외상 환자 1096명을 진료했다. 같은 기간 권역심뇌혈관질환센터는 뇌혈관 중재술 1748건, 심혈관 중재술 2423건을 시행했다.

안동병원 강신홍 이사장은 "앞으로도 우수한 전문 의료 인력과 의료 인프라에 대한 투자를 지속하고 지역에서 최종 치료까지 책임지는 지역 완결형 중증 응급의료 체계를 더욱 강화하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com