케이뱅크, 2분기 중저신용 대출 비중 31.3%…누적 공급 9조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 28일 2분기 중저신용자 비중 31.3%를 기록했다
- 2분기 신규 중저신용자 신용대출은 3663억원으로 31% 늘었다
- 누적 공급액은 9조268억원으로 9조원을 넘어섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 2026년 2분기 중저신용자 신용대출 평균잔액 비중 31.3%를 기록했다고 28일 밝혔다.
올해 2분기 신용대출 신규 취급액의 평균잔액 기준 중저신용자 비중은 32.4%로 집계됐다.
케이뱅크가 2분기 신규 공급한 중저신용자 신용대출 규모는 3663억원으로, 전년 동기(2789억원) 대비 약 31% 늘었다. 2017년 출범 이후 누적 공급액은 2분기 기준 9조268억원을 기록해 9조원을 돌파했다. 아울러 2분기 민간중금리대출 공급액은 2350억원으로 인터넷전문은행 중 가장 많았으며, 전체 은행권에서도 2위를 차지했다.
케이뱅크는 금융 취약계층 대상 지원을 이어가고 있다. 지난 6월 광주은행과 업무협약(MOU)을 맺고 중저신용자와 금융 이력 부족 고객(씬파일러)을 위한 공동 금융상품 개발에 협력하기로 했다. 양사의 신용평가모형(CSS)을 연계한 심사와 사후관리로 중저신용자 대상 대출 기회를 넓힐 계획이다.
지난 5월에는 케이뱅크 모바일 앱과 경기신용보증재단 앱 중 어느 곳으로 접속하더라도 대출 신청부터 실행까지 마칠 수 있는 경기 지역 개인사업자 전용 '사장님 보증서대출'을 출시했다.
케이뱅크 관계자는 "중저신용자와 소상공인 대상 금융 지원을 넓히고 있다"며 "다양한 금융 상품과 서비스를 통해 지원 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com