네이버 클립, '강레오 셰프·우리의식탁'과 공동구매 진행

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9월 2일까지 '저스트레오' 3종 종합세트 특가 판매

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버는 크리에이터 제휴 솔루션 쇼핑커넥트를 통해 두터운 팬층을 보유한 클립 크리에이터 '강레오 셰프'와 '우리의식탁'이 참여하는 공동구매를 진행한다고 28일 밝혔다.

오는 9월 2일까지 진행되는 이번 공동구매는 식품 브랜드 '저스트레오'의 ▲오리지널 ▲베지터블 ▲스파이시씨푸드 등으로 구성된 3종 종합세트를 클립 단독 특가로 선보인다.

네이버는 크리에이터 제휴 솔루션 쇼핑커넥트를 통해 두터운 팬층을 보유한 클립 크리에이터 '강레오 셰프'와 '우리의식탁'이 참여하는 공동구매를 진행한다고 28일 밝혔다. [사진= 네이버]

이용자들은 정가 3만3000원의 3종 종합세트를 약 27% 할인된 2만3900원에 구매할 수 있으며 구매 수량에 따라 최대 34%의 할인율을 적용받을 수 있다.

구매자는 무료배송 혜택과 함께 알림받기 쿠폰, 네이버 멤버십 혜택 등도 제공받을 수 있다.

이번 공동구매 이벤트는 강레오 셰프·우리의식탁 클립 콘텐츠에 안내된 네이버 스마트스토어 링크를 통해 참여할 수 있다.

공동구매 기간 동안 강레오 셰프와 우리의식탁 클립 채널에 종합세트 구성 제품 각각을 활용해 ▲오징어볶음 ▲갈비 양념 ▲샐러드 드레싱 등을 소개하는 콘텐츠가 공개된다.

이를 통해 이용자들은 평소 즐겨 찾는 채널에서 제품별 특징과 실제 활용 모습을 영상으로 확인하고 콘텐츠 내 링크를 통해 구매까지 편리하게 이어갈 수 있다.

앞서 네이버 클립은 지난 8월 7일부터 18일까지 클립 크리에이터 '은수저'와 수산물 브랜드 '훈훈수산'이 참여한 첫 번째 공동구매를 진행했다.

김아영 네이버 클립 리더는 "지난 공동구매에 이어 이번에도 크리에이터의 전문성과 개성을 그들의 새로운 수익 기회로 연결하는 동시에 이용자가 신뢰하는 콘텐츠를 바탕으로 네이버 안에서 상품을 편리하게 탐색하고 구매할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 쇼핑 커넥트 등 클립 크리에이터의 전문성과 브랜드의 상품 경쟁력이 시너지를 낼 수 있는 협업 방안을 고도화하고 양측이 함께 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다" 고 말했다.

origin@newspim.com