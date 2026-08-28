NHN클라우드, 포항 데이터센터 20MW 임차

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NHN, NHN클라우드에 1101억 채무보증

데이터센터 내 20MW 공간 및 부대시설 확보

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = NHN클라우드가 인공지능(AI) 그래픽처리장치(GPU) 사업 확대를 위해 포항 데이터센터 인프라 확보에 나선다.

NHN클라우드는 AI팩토리포항PFV와 경상북도 포항시에 건설 예정인 데이터센터(IDC)에 대한 임대차확약서를 체결한다고 28일 공시했다.

NHN클라우드 '팩토리(Factory)X 서울' 전경 [사진= 뉴스핌 DB]

이번 임대차확약을 통해 NHN클라우드는 데이터센터 내 20MW에 상응하는 공간과 부대시설을 확보하게 된다. 임대기간은 임차개시일로부터 60개월이다.

NHN은 이날 이사회 결의를 통해 NHN클라우드의 임대차확약과 관련한 채무보증도 결정했다.

NHN클라우드는 이번 데이터센터 인프라 확보를 통해 증가하는 GPUaaS(GPU as a Service) 및 클라우드 서비스 수요에 대응할 수 있는 기반을 강화​한다는 계획이다.

안정적인 데이터센터 인프라를 조기에 확보해 AI·클라우드 사업을 확대하고 중장기적인 매출 성장으로 연결한다는 전략이다.

NHN클라우드는 AI 및 클라우드 인프라 경쟁력 강화를 위해 2027년 말까지 총 30MW 규모의 데이터센터 인프라를 확보할 예정이다. 이번 포항 데이터센터 임대차확약은 이 계획의 일환이다.

NHN클라우드는 포항 데이터센터 외에도 추가적인 데이터센터 인프라 확보를 검토하고 있다.

자체 구축을 포함해 다양한 방식을 검토 중이며, 현재까지 구체적인 규모와 방식, 시기 등은 결정되지 않았다.

origin@newspim.com