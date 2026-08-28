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거래소, 한국첨단소재 우회상장 여부 확인…지분 매각 전날 69억 차입

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  • 한국거래소가 28일 한국첨단소재 최대주주 변경 뒤 우회상장 여부를 확인했다.
  • 사토시홀딩스는 25일 69억원을 차입한 뒤 26일 보유 지분 전량을 양도했다.
  • 거래소는 심사 결과 통지 전까지 한국첨단소재 주권 거래를 정지했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반기 의견거절 11일 뒤 '사채 조기상환자금' 차입
이튿날 지분 12.14% 전량 양도, 사토시홀딩스 발행 CB로 대금 상계
27일부터 거래 정지…해당 시 신규상장 준하는 심사

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 한국거래소가 최대주주 변경 이후 한국첨단소재의 우회상장 해당 여부와 요건 충족 여부 확인에 들어갔다. 변경 전 최대주주인 사토시홀딩스는 보유 지분 전량을 전환사채(CB)와 상계하는 방식으로 양도했으며, 지분 양도 하루 전에는 사채 조기상환자금 등을 목적으로 69억원의 단기차입을 결정한 것으로 나타났다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 사토시홀딩스는 지난 25일 금융기관 외의 자로부터 69억원을 단기 차입하기로 결정했다. 차입 목적은 '운전자금(사채 조기상환자금)'이며 만기는 1년이다. 차입금액은 공시상 자기자본 172억6461만원의 39.97%에 해당한다.

앞서 사토시홀딩스는 지난 14일 올해 반기 연결·별도재무제표에 대해 모두 의견거절을 받았다. 공시에 기재된 의견거절 사유는 '반기재무제표에 대한 감사범위의 제한'이다. 올해 반기 연결 기준 자본총계는 38억1118만8577원, 당기순손실은 93억7432만122원으로 집계됐다.

한국첨단소재 로고. [사진=한국첨단소재]

사토시홀딩스는 단기차입 결정 다음 날인 26일 보유하고 있던 한국첨단소재 주식 346만6056주 전량을 나카모토투자조합과 플레이크에 양도했다. 해당 주식은 한국첨단소재 발행주식총수 2854만4307주의 12.14%로, 전체 양수도대금은 105억214만9680원이다. 이에 따라 한국첨단소재의 최대주주는 사토시홀딩스에서 나카모토투자조합으로 변경됐다.

지분 인수대금은 나카모토투자조합과 플레이크가 보유하고 있던 사토시홀딩스 발행 제10회차 및 제12회차 전환사채(CB)를 상계하는 방식으로 납입됐다. 나카모토투자조합은 221만4710주, 플레이크는 125만1346주를 각각 인수했다. 한국첨단소재는 최대주주 변경 공시에서 CB 상계 방식으로 납입된 인수대금의 자금조성 내역을 '자기자금'으로 기재했다.

다만 사토시홀딩스가 지난 25일 차입한 69억원의 사채 조기상환자금과 주식 인수대금으로 상계된 제10·12회차 CB 사이의 관련성은 현재 공개된 공시만으로 확인되지 않는다. 사토시홀딩스의 단기차입 공시에는 조기상환 대상 사채의 회차가 별도로 기재되지 않았다.

거래소, 우회상장 여부·요건 확인…결과 통지까지 '거래정지'

한국거래소는 최대주주 변경 공시 이후 한국첨단소재 주권의 매매거래를 지난 27일부터 정지했다. 정지 사유는 '우회상장여부 및 요건충족확인'이며 정지기간은 우회상장 여부 통지일까지다. 현재는 거래소가 우회상장 해당 여부와 관련 요건 충족 여부를 확인하는 단계로, 거래정지 자체가 한국첨단소재의 우회상장 해당 여부에 대한 판단을 의미하는 것은 아니다.

우회상장은 비상장기업이 상장기업과 합병이나 주식교환, 영업·자산 양수도 등의 기업결합을 통해 신규상장 절차를 거치지 않고 상장 효과를 얻는 거래를 말한다.

한국거래소는 '2026 코스닥 상장심사 이해와 실무'에서 우회상장 심사포인트로 "우회상장 규제대상에 해당하는 비상장기업은 신규상장에 준하는 우회상장 외형요건 및 질적요건을 충족하여야하나, 심사 시 신속성·보안성을 요하는 기업결합절차의 특성을 감안한다"고 밝혔다.

거래소가 우회상장 해당 여부를 통지하면 원칙적으로 다음 날 거래가 재개되지만, 우회상장에 해당하고 외형요건 미충족이 명백한 경우에는 거래정지가 이어질 수 있다. 우회상장에 해당한다고 곧바로 상장폐지되는 것은 아니다. 해당 통지를 받은 상장법인은 신규상장에 준하는 외형·질적요건 심사를 받아야 한다. 심사요건을 충족하지 못한 채 우회상장을 완료하거나 의무보유 의무를 이행하지 않고 우회상장을 완료할 경우 형식적 상장폐지 사유에 해당한다.

최대주주 변경 전후 공시에서는 김병진 한국첨단소재 사내이사가 공통으로 확인된다. 변경 후 최대주주인 나카모토투자조합의 최다출자자는 김병진으로 출자지분은 100%이며, 김 씨는 함께 지분을 인수한 플레이크의 대표이사이기도 하다.

지난 6월 사토시홀딩스의 대량보유보고서에서는 사토시홀딩스의 최대주주가 메타플렉스 외 3인으로 지분율 36.85%, 메타플렉스의 최대주주는 김병진으로 지분율 100%라고 기재됐다. 다만 이 같은 지분·출자관계만으로 한국첨단소재의 실질적인 지배관계가 최대주주 변경 전후 동일하다고 단정할 수는 없다.

앞서 한국첨단소재는 지난 6월 당시 최대주주였던 사토시홀딩스로부터 비상장사 라이브커넥션 지분 100%를 33억9968만원에 양수했다. 당시 자산양수도 공시에는 우회상장 해당 여부를 '아니오'로 기재했다. 향후 6개월 이내 제3자배정 유상증자 등 계획에 대해서는 '예'라고 밝혔으며, 회사는 앞서 공시한 전환사채 발행 결정과 관련된 것이라고 설명했다.

다만 거래소가 이번 우회상장 여부 확인 과정에서 앞선 라이브커넥션 지분 양수와 이번 최대주주 변경을 연계해 검토하고 있는지는 현재 공개된 자료만으로 확인되지 않는다.

winter1004@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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