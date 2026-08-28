토스뱅크, 2분기 중저신용 대출 비중 34.2%…상반기 서민금융 1조원 공급

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 2026년 2분기 중저신용자 대출 비중 목표치를 달성하며 관련 금융 지원을 이어가고 있다고 28일 밝혔다.

토스뱅크. [로고=토스뱅크]

토스뱅크의 2분기 중저신용자 대출 비중은 3개월 평균 잔액 기준 34.2%, 신규 취급액 기준 32.7%를 기록했다. 토스뱅크는 누적 약 38만 명의 중저신용 이용자에게 대출을 제공해 왔다.

토스뱅크는 자체 신용평가모형(TSS)을 적용해 중저신용자의 상환 능력을 평가하고 있다. 2026년 2분기 토스뱅크에서 대출을 받은 중저신용자 중 44%는 대출 실행 1개월 후 외부 신용평가사 신용점수가 평균 43점 올랐다. 대출 전 비은행권 신용대출을 보유했던 고객 중 36%는 1개월 이내에 기존 대출 잔액을 평균 350만 원 상환했으며 이들의 신용점수도 평균 11점 상승했다.

토스뱅크는 9개 특화 심사모형을 통해 평가 체계를 구축했다. 금융 정보 외에도 소비 성향, 현금흐름, 납부 내역 등 비금융 대안정보를 분석해 상환 능력 평가의 정확도를 높였다. 이러한 비금융 대안정보 활용으로 중저신용 청년 대출자 중 33%가 평가 시 추가 신용점수를 부여받았다.

아울러 토스뱅크는 2026년 상반기 약 1조 원 규모의 서민금융 상품을 공급했다. 상반기 사잇돌대출을 포함한 중금리대출은 5761억 원, 햇살론은 4099억 원을 기록했다. 햇살론은 2023년 8월 출시 이후 누적 공급액 1조6390억 원을 달성했다. 이 외에 새희망홀씨와 폐업지원대환대출 등도 공급했다.

토스뱅크 관계자는 "신용평가모형 고도화는 중저신용자 포용금융을 이끌어가고 신용 회복을 돕는 동력"이라며 "대안정보 활용을 넓히고 심사 체계를 구축해 포용의 가치를 이어가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com