'여성 리더 70명 모였다' 신한금융그룹, 신한 쉬어로즈 리더십 특강

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹이 28일 오전 서울 중구 본사에서 '신한 쉬어로즈(SHeroes)' 참가자 70여 명이 참석한 가운데 전문가 초청 '쉬어로즈 리더십 특강'을 개최했다고 밝혔다.

신한금융그룹(회장 진옥동)은 28일 오전 서울 중구에 위치한 신한금융 본사에서 그룹 여성 리더 육성 프로그램인 '신한 쉬어로즈(SHeroes)' 참가자 70여 명이 모인 가운데 전문가 초청 '쉬어로즈 리더십 특강'을 실시했다고 밝혔다. [사진=신한금융그룹]

신한금융은 여성 리더들이 다양한 분야 전문가의 경험을 공유하고 시야를 넓힐 수 있도록 리더십 특강을 운영해왔다. 이번 특강에는 서희태 KNN방송교향악단 음악감독 겸 상임지휘자와 이연임 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장이 강연자로 참여했다.

서희태 지휘자는 오케스트라 지휘 경험을 바탕으로 조직 구성원의 역량을 모아 성과를 내는 리더십에 대해 강연했다. 이연임 위원장은 금융투자 협동 경험과 상법 전문가로서의 배경을 토대로 의사결정과 조직 운영에 대한 인사이트를 공유했다.

참석자들은 두 강연자의 발표를 통해 조직 운영과 리더십에 대한 관점을 접하고 여성 리더로서의 성장 방향성을 모색했다.

신한 쉬어로즈는 2018년 금융권 최초로 도입된 여성 리더 육성 프로그램으로, 지난해까지 총 390명의 여성 리더를 선발해 교육과 멘토링, 코칭 프로그램을 추진해왔다.

신한금융그룹 관계자는 "이번 특강이 여성 리더들이 조직을 이끄는 계기가 되길 바란다"며 "여성 인재가 핵심 리더로 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com